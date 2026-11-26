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Nova pravila Evropske unije donose zabranu određenih kuhinjskih proizvoda koji sadrže bisfenol A (BPA), supstancu potencijalno štetnu po zdravlje. Za pojedine proizvode predviđeni su i prelazni rokovi.

Nova evropska uredba donosi promene na tržištu kuhinjskog pribora. Određeni proizvodi koji dolaze u dodir sa hranom, a sadrže bisfenol A (BPA), više ne smeju da se stavljaju na tržište Evropske unije.

Ipak, za pojedine proizvode predviđeni su izuzeci i duži prelazni rokovi, pa će neki od njih još neko vreme moći da se prodaju u prodavnicama, piše Fenix magazin.

Brojni proizvođači već su morali da promene materijale od kojih izrađuju kuhinjski pribor. Nova pravila primenjuju se od 21. jula 2027. godine, a obuhvataju različite materijale koji dolaze u kontakt sa hranom, među kojima su plastika, lakovi, silikoni, premazi, lepkovi i guma.

Šta propisuje nova uredba Evropske unije?

Pravni osnov za promene je Uredba Evropske unije (EU) 2024/3190, koja je stupila na snagu 20. januara 2025. godine. Državama članicama ostavljen je prelazni period za prilagođavanje novim pravilima.

Zabrana se odnosi na nove proizvode koji sadrže BPA i namenjeni su kontaktu sa hranom. Međutim, to ne znači da će svi takvi predmeti odmah nestati iz prodavnica.

Kuhinjski proizvodi za višekratnu upotrebu koji sadrže BPA, a prvi put su stavljeni na tržište najkasnije 20. jula 2026. godine, mogu da nastave da se prodaju. Zabrana njihove dalje prodaje počinje tek 21. jula 2027. godine.

Među proizvodima na koje se odnose nova ograničenja nalaze se merne posude, kutije za čuvanje hrane i flaše za piće izrađene od polikarbonatne plastike (PC), kao i aluminijumske flaše sa unutrašnjim premazom od epoksidne smole.

Za konzerve važi duži prelazni rok

Posebna pravila predviđena su za konzerve. Limenke koje se koriste za konzervisanje voća, povrća i proizvoda ribarstva smeju prvi put da se stavljaju na tržište do 20. januara 2028. godine.

Ni nakon tog datuma konzerve koje se već nalaze u prodavnicama neće morati da budu povučene. Njihova prodaja može da se nastavi, a potrošači neće morati da ih uklanjaju iz upotrebe samo zato što je istekao rok za prvo stavljanje na tržište.

BPA može štetno da utiče na zdravlje

Bisfenol A (BPA) je hemijska supstanca koja može da utiče na hormonski sistem. Prema Evropskoj agenciji za bezbednost hrane (EFSA), može štetno da deluje na imuni sistem i unutrašnje organe.

Problem nastaje kada se BPA, usled zagrevanja ili habanja, oslobađa iz plastike ili zaštitnog premaza. Tako može da dospe u hranu i piće, a potom i u ljudski organizam.

Potrošačima nije uvek jednostavno da utvrde da li određeni proizvod sadrži BPA. Jedan od mogućih pokazatelja je oznaka „PC”, koja upućuje na polikarbonatnu plastiku. Ipak, najsigurniji izbor prilikom kupovine su proizvodi sa jasno istaknutom oznakom „BPA-free”, odnosno bez bisfenola A.