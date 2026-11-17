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Električni trimer za travu marke GARDENS BEST povlači se sa tržišta zbog rizika od strujnog udara. Kako je objavljeno na sajtu NEPRO, laboratorijskim ispitivanjem utvrđeni su nedostaci u konstrukciji uređaja koji mogu ugroziti bezbednost korisnika tokom normalne upotrebe.

Reč je o električnom trimeru modela GB 250 RTN, sa bar-kodom 9005426749800. Proizvod se prodaje rastavljen, u kutiji na kojoj se nalaze oznaka brenda GARDENS BEST i zaštitni znak proizvođača AHS Austria.

Prema objavljenom upozorenju, kablovi unutar uređaja dolaze u kontakt sa oštrim ivicama kućišta, zbog čega tokom korišćenja može doći do oštećenja njihove izolacije. To povećava rizik od strujnog udara.

Dodatni problem utvrđen je u delu uređaja u kojem se vazduh koristi kao izolacija između kablova pod naponom. Razmak između njih nije dovoljno veliki, što takođe može dovesti do električnog udara.

Zbog utvrđenih nedostataka naložene su obavezne mere koje podrazumevaju zabranu prodaje i distribucije, povlačenje proizvoda sa tržišta, kao i opoziv primeraka koji su već dospeli do potrošača.

Mera se odnosi na proizvode uvezene od 2024. godine.