Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da su 15. januara 2026. godine veterinarski inspektori Odseka Sombor izvršili vanredni terenski inspekcijski nadzor u maloprodajnom, specijalizovanom objektu – mesari na teritoriji grada Sombora, postupajući po predstavci potrošača.

Tokom kontrole je zatečeno ukupno 400 kilograma svinjskog mesa i proizvoda od mesa za koje u momentu nadzora nije postojao nikakav dokaz o poreklu, niti je hrana bila propisno deklarisana. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je sveže svinjsko meso bilo bez veterinarskog žiga, dok su pakovanja svežeg mesa i proizvoda od mesa bila bez oznake žiga i bez deklaracije, čime je onemogućena identifikacija proizvoda i njegova sledljivost.

Podsećamo da, prema odredbama Zakona o bezbednosti hrane, sva hrana koja se stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije mora da potiče iz registrovanog i odobrenog objekta, da ima dokaz o izvršenom veterinarsko-sanitarnom pregledu, kao i da bude proglašena bezbednom za upotrebu i promet. Zakonom je, takođe, propisana obaveza da hrana mora biti pravilno označena, sa jasno navedenim podacima o proizvođaču, poreklu, datumu proizvodnje i roku upotrebe, kako bi se obezbedila sledljivost u svim fazama proizvodnje i distribucije.

Skoro 190 kilograma mesa stavljeno u promet Foto: Kurir Televizija

S obzirom na to da zatečena hrana nije posedovala propisanu dokumentaciju, veterinarski žig, niti deklaraciju, veterinarska inspekcija ocenila je da ona predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i proglasila je nebezbednom za upotrebu. Nepostojanje navedenih elemenata onemogućava proveru zdravstvene ispravnosti mesa, uslova klanja, skladištenja i transporta, te ukazuje na proizvodnju hrane u neregistrovanom objektu.

Na licu mesta doneto je rešenje o povlačenju hrane iz prometa, a kompletna količina zatečenog mesa i proizvoda od mesa je, u prisustvu veterinarske inspekcije, predata ovlašćenom operateru na neškodljivo uništenje, u skladu sa važećim propisima.

Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podseća da je bezbednost hrane jedan od ključnih elemenata zaštite zdravlja potrošača i apeluje na sve subjekte u poslovanju hranom da dosledno poštuju zakonske obaveze, vode urednu dokumentaciju, obezbede sledljivost proizvoda i da na tržište stavljaju isključivo zdravstveno ispravnu i propisno označenu hranu.