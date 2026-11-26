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Obračunata premija porasla za 9,2 odsto na 7 milijardi evra

Kombinovani racio na odličnih 91,0 odsto Dobit pre oporezivanja porasla za 16,9 odsto na 495 miliona evra Neto konsolidovana dobit porasla za 18,6 odsto na 395 miliona evra Prognoza dobiti pre oporezivanja za 2026. godinu povećana na 590–610 miliona evra

UNIQA Grupa je u prvih devet meseci 2026. godine ostvarila rast obračunate premije od 9,2 odsto na 7 milijardi evra, dok je neto konsolidovana dobit porasla za 18,6 odsto na 395 miliona evra. Dobit pre oporezivanja povećana je za 16,9 odsto na 495 miliona evra, uz kombinovani racio od 91,0 odsto. Na osnovu ovih rezultata, Grupa je povećala prognozu dobiti pre oporezivanja za celu 2026. godinu na 590 do 610 miliona evra. „Nastavljamo da beležimo snažan rast od 9,2 odsto na naša dva ključna tržišta, u Austriji i regionu Centralne i Istočne Evrope (CEE), a premašujemo i naše prognoze u pogledu profitabilnosti. Veoma dobrom operativnom učinku doprineli su stroga disciplina u preuzimanju rizika i upravljanju troškovima, povoljna situacija u pogledu šteta, bez velikih gubitaka izazvanih prirodnim katastrofama, kao i dobar finansijski rezultat. Ovakvi odlični rezultati nakon tri kvartala omogućili su nam da revidiramo naviše prognozu za celu poslovnu 2026. godinu“, kaže Andreas Brandstetter, generalni direktor kompanije UNIQA Insurance Group AG.

CEE kao pokretač rasta, snažni rezultati u Austriji Uz profitabilan rast premije od 7,1 odsto, tržišta regiona CEE ostala su ključni pokretač rasta UNIQA Grupe. Na međunarodnim tržištima posebno se istaklo zdravstveno osiguranje, sa rastom premije od 14,0 odsto, dok je životno osiguranje zabeležilo rast od 10,1 odsto. Region i dalje nudi atraktivne mogućnosti za rast: ekonomska dinamika u regionu CEE ostaje znatno snažnija nego u evrozoni. Izuzetni prodajni rezultati omogućili su kompaniji UNIQA da i u Austriji ostvari profitabilan rast premije od 4,3 odsto. Ovaj pozitivan trend podržali su zdravstveno osiguranje (rast od 7,5 odsto) i snažan rast osiguranja imovine i osiguranja od nezgode (rast od 5,0 odsto). Poslovanje reosiguravajuće kompanije UNIQA Re sa sedištem u Cirihu ponovo je značajno doprinelo pozitivnom trendu dobiti.

Finansijski rezultat Grupe poboljšan je za 64,6 odsto na 223 miliona evra, dok je dobit pre oporezivanja porasla za 16,9 odsto na 495 miliona evra. SEE region beleži stabilan rast UNIQA je u SEE regionu u prvih devet meseci 2026. godine ostvarila bruto zaračunatu premiju od 403,2 miliona evra, u odnosu na 383,2 miliona evra u istom periodu prethodne godine, što predstavlja rast od 5,2%. Prihod pre oporezivanja (EBT) iznosio je 34,1 milion evra, u poređenju sa 33,8 miliona evra godinu ranije. P&C kombinovani racio poboljšan je sa 84,6% na 83,1%, dok je bruto racio troškova iznosio 47,4%, naspram 43,8% u istom periodu 2025. godine.







Svi segmenti doprineli rastu Osiguranje imovine i osiguranje od nezgode – najveći segment Grupe, koji čini oko dve trećine ukupne premije – zabeležilo je značajan rast premije od 11,5 odsto na 4.382 miliona evra (januar–septembar 2025: 3.930 miliona evra). Ovaj rast je u velikoj meri podstakla reosiguravajuća kompanija UNIQA Re iz Ciriha, čije je poslovanje sa eksternim klijentima nastavilo da beleži snažan rast tokom prva tri kvartala. Uz neto kombinovani racio od 91,0 odsto (januar–septembar 2025: 91,0 odsto) i veoma dobru tehničku profitabilnost, ovaj segment je doprineo dobiti pre oporezivanja sa 238 miliona evra (januar–septembar 2025: 220 miliona evra).

Zdravstveno osiguranje ponovo je značajno doprinelo pozitivnim rezultatima, uz rast premije od 8,0 odsto na 1.311 miliona evra (januar–septembar 2025: 1.213 miliona evra) i izrazit rast dobiti na 54 miliona evra (januar–septembar 2025: 38 miliona evra). Obračunata premija u životnom osiguranju, uključujući štedne komponente proizvoda vezanih za investicione jedinice i indekse, porasla je za 3,1 odsto na 1.307 miliona evra (januar–septembar 2025: 1.268 miliona evra). Doprinos ovog segmenta dobiti pre oporezivanja takođe je povećan, na 203 miliona evra (januar–septembar 2025: 165 miliona evra). Marža za ugovorene usluge (CSM) povećana je na 6.423 miliona evra na dan 30. septembra 2026. godine (31. decembar 2025: 5.879 miliona evra). Ova bilansna stavka, uvedena standardom IFRS 17, predstavlja očekivanu buduću dobit iz ugovora o osiguranju. Rezultat usluga osiguranja kompanije UNIQA poboljšan je za 7,3 odsto na 619 miliona evra (januar–septembar 2025: 577 miliona evra).

Neto prihod od ulaganja porastao je za 24,7 odsto na 739 miliona evra (januar–septembar 2025: 592 miliona evra), zahvaljujući dobrim rezultatima međunarodnih finansijskih tržišta, dok je finansijski rezultat zabeležio još snažniji rast, od 64,6 odsto, na 223 miliona evra (januar–septembar 2025: 136 miliona evra). Konsolidovana dobit porasla je za 18,6 odsto na 395 miliona evra, čime je dobit po akciji povećana sa 1,09 na 1,29 evra. Prinos na kapital porastao je na 16,6 odsto (januar–septembar 2025: 14,5 odsto), dok je racio pokrića zahtevanog solventnog kapitala prema standardu Solventnost II ostao visok, na 268 odsto (31. decembar 2025: 275 odsto).

Kurt Svoboda, član Upravnog odbora kompanije UNIQA Insurance Group AG zadužen za finansije i upravljanje rizicima, objašnjava najnovije rezultate u ovom videu. Poslovne prognoze