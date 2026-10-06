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Građanima u Hrvatskoj uskoro se otvara nova mogućnost za kupovinu električnog automobila uz državnu subvenciju. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tokom oktobra trebalo bi da objavi javni poziv, a za ceo program obezbeđeno je 20 miliona evra.

Fond očekuje da bi tim sredstvima mogla da se sufinansira kupovina oko 3.000 novih energetski efikasnih vozila. Ovoga puta visina subvencije za električne automobile zavisiće od njihove cene.

Za električni automobil čija cena sa PDV-om ne prelazi 35.000 evra građani će moći da dobiju do 9.000 evra subvencije. Za automobile skuplje od 35.000 evra predviđena je subvencija do 7.000 evra, dok će u oba slučaja Fond pokrivati najviše 40 odsto vrednosti vozila.

Do 2.500 evra za električne motocikle

Subvencije neće biti namenjene samo putničkim automobilima. Za električne mopede, motocikle, tricikle i četvorocikle kategorija L1-L7 moći će da se dobije do 2.500 evra, odnosno najviše 40 odsto vrednosti vozila.

Uslov je da cena takvog vozila sa PDV-om ne bude viša od 35.000 evra. Svaki građanin moći će da ostvari pravo na subvenciju za najviše jedno vozilo.

Električno vozilo moći će da se kupi direktno ili putem finansijskog lizinga, dok operativni lizing neće biti prihvatljiv.

Prijave će se podnositi elektronskim putem

Promena će biti i u načinu prijavljivanja. Za razliku od prethodnih javnih poziva, građani će se ovog puta direktno prijavljivati Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Uz prijavu će morati da prilože informativnu ponudu za vozilo koje planiraju da kupe. Na ponudi treba da budu navedeni cena vozila u evrima, proizvođač, model, vrsta pogona i kategorija vozila.

Biće potrebno dostaviti i uverenje o prebivalištu koje nije starije od 30 dana, kao i potpisanu izjavu. Ako prijavu bude podnosio opunomoćenik, biće potrebna i posebna punomoć.

Zahtevi će se podnositi isključivo elektronskim putem, preko sistema eFZOEU, uz prijavu pomoću elektronskih identifikacionih sredstava sistema NIAS.

Važan uslov odnosi se i na trenutak kupovine vozila. Automobili koji su u celosti plaćeni pre objavljivanja javnog poziva neće moći da ostvare pravo na subvenciju.

Fond će ipak priznati avans za kupovinu novog vozila ako je on plaćen najranije 1. januara 2026. godine.

Ko prvi podnese zahtev, ima prednost

Zahtevi će se obrađivati prema redosledu pristizanja. Zbog toga Fond građanima preporučuje da unapred provere da li imaju pristup sistemu i pripreme elektronske verzije potrebne dokumentacije.

Tačan datum otvaranja javnog poziva, kao i svi uslovi i detaljan spisak potrebne dokumentacije, biće objavljeni tokom oktobra.