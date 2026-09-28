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Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila, koji je prvobitno bio predviđen do 30. septembra, produžen je do 1. decembra, što je objavljeno u Službenom glasniku.

Subvencije se odobravaju prema redosledu pristiglih i uredno podnetih zahteva, sve do utroška raspoloživih sredstava predviđenih u budžetu.

Elektronska prijava građana, preduzetnika i pravnih lica za subvencionisanu kupovinu električnih vozila putem Portala eUprava počela je 1. marta ove godine.

Za ovu namenu prvobitno je izdvojeno 170 miliona dinara, dok se iznos subvencije razlikuje u zavisnosti od kategorije vozila i kreće se od 250 do 5.000 evra.

Za mopede i lake tricikle predviđena je subvencija od 250 evra. Za električne motocikle, teške tricikle i četvorocikle država obezbeđuje 500 evra, dok subvencija za nova putnička električna vozila i laka teretna vozila do 3,5 tona iznosi 5.000 evra.

Pravo na subvenciju imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Uslov je da vozilo bude novo, odnosno da pre podnošenja zahteva nije bilo korišćeno niti registrovano.

Dobijena subvencija može se koristiti kao deo učešća prilikom finansijskog lizinga ili za plaćanje dela kupoprodajne cene vozila. U slučaju kupovine sopstvenim sredstvima, subvencija se isplaćuje nakon što kupac dokaže da je izmirio deo kupoprodajne cene koji nije obuhvaćen državnom pomoći.

Zahtevi se podnose elektronskim putem Ministarstvu zaštite životne sredine, preko Portala eUprava.

Ukoliko sredstva predviđena za subvencije budu utrošena pre isteka produženog roka, odnosno pre 1. decembra, postupak dodele subvencija biće obustavljen. O tome će zainteresovani građani biti obavešteni putem internet stranice Ministarstva zaštite životne sredine.