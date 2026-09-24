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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović dodelila je danas u Pančevu ugovore za 100 od 210 domaćinstava koja su na javnom pozivu dobila subvencije države i lokalne samouprave za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

- Pančevo je od samog početka deo programa podsticanja povećanja energetske efikasnosti u domaćinstvima i učestvovalo je na javnim pozivima. Ministarstvo i Grad Pančevo ukupno su uložili više od 120 miliona dinara u podršku građanima koji žele da smanje svoju potrošnju i račune, a da istovremeno povećaju komfor u svojim domaćinstvima.

Sa 210 dodeljenih ugovora na poslednjem javnom pozivu, ukupno će oko 650 domaćinstava u Pančevu iskoristiti subvencije Ministarstva i lokalne samouprave.

Posetila sam i jednog Pančevca koji je ugradio solarnu elektranu uz pomoć države, koji ima značajne uštede i sam proizvodi svoju električnu energiju, a danas je dodeljeno još 62 subvencije za solarne elektrane, što je skoro 30 odsto ukupnih subvencija.

U Pančevu imamo možda i najviše prozjumera koji svoje solarne elektrane grade uz pomoć države, odnosno prepoznaju koliko je korisno da sami proizvode svoju energiju.

Hvala lokalnoj samoupravi što redovno učestvuje na javnim pozivima i hvala građanima koji se prijavljuju jer time daju primer svojim komšijama, prijateljima i rođacima da i oni prepoznaju vrednost koju donosi ulaganje u energetsku efikasnost - rekla je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da socijalno ugrožena domaćinstva imaju pravo na subvencije do 90 odsto vrednosti investicije.

Država obezbedila podršku: Đedović Handanović uručila 100 ugovora za subvencije za povećanje energetske efikasnosti u Pančevu Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Prema njenim rečima, država će nastaviti da ulaže u energetsku efikasnost, ali i da obezbeđuje podršku energetski ugroženim domaćinstvima.

- Vlada Srbije u tehničkom mandatu danas je usvojila izmene Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima se obezbeđuje da u predstojećoj grejnoj sezoni, od oktobra do marta, penzioneri sa minimalnim penzijama i brojilom na svoje ime i građani sa statusom borca, ratnog i civilnog vojnog invalida i drugi korisnici prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koji imaju brojilo na svoje ime i podnesu zahtev u svojoj opštini ili gradu, dobiju umanjene račune za struju - navela je ministarka.

Dodala je da će, kao i u prethodnoj grejnoj sezoni, penzioneri sa minimalnim penzijama i brojilom na svoje ime imati popust od 1.000 dinara mesečno na računima za struju, bez prijavljivanja.

- Ostali građani koji ispunjavaju uslove, bilo da su korisnici boračko-invalidske zaštite ili prava iz oblasti socijalne zaštite, to pravo ostvarivaće podnošenjem zahteva u svojoj opštini, po maksimalno jednostavnom postupku.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta takođe neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Pozivam sve građane koji ispunjavaju uslove, i one koji su se dosad prijavljivali i one koji dosad nisu, da se prijave za olakšice, kako bi ova vrsta podrške države stigla do svih kojima je potrebna - navela je Đedović Handanović.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović ovom prilikom je istakao da su subvencije za mere energetske efikasnosti konkretna politika Vlade RS koju Pančevo sprovodi godinama unazad.

- Zajedničkim snagama sa Ministarstvom rudarstva i energetike realizujemo konkretne stvari kao što je poboljšanje energetske efikasnosti kuća i domova u Pančevu.

Ukupno je izdvojeno oko 120 miliona dinara, gde grad i Ministarstvo pokrivaju 50 do 65 odsto vrednosti investicije, a građani ostatak.

Ovim merama građani koji su danas dobili subvencije podići će kvalitet života i smanjiti troškove energije, time i poboljšati stanje životne sredine u Pančevu, da bi bila što bolja i kvalitetnija, a ujedno podstičemo korišćenje obnovljivih izvora energije u Pančevu.

Nastavićemo u budućem periodu da sprovodimo ove projekte - naveo je on.

Biznis Kurir

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