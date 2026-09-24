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Povodom zlonamernih i tendencioznih informacija koje su pojedini mediji objavili u vezi sa rekonstrukcijom i modernizacijom pruge Niš – Brestovac, „Infrastruktura železnice Srbije” kao investitor ovog projekta obaveštava javnost da su insinuacije o navodno „sumnjivoj rekonstrukciji“ proizvoljne, netačne i zasnovane na pretpostavkama, sa ciljem da se u javnosti izazove sumnja u kvalitet realizovanih radova.

„Infrastruktura železnice Srbije“ formirala je sopstvenu internu Komisiju za funkcionalnu proveru infrastrukturnih kapaciteta na deonici Niš – Brestovac, sa ciljem da se pre puštanja pruge u saobraćaj utvrdi njena potpuna funkcionalnost i bezbednost. Iako za formiranje ovakve komisije nije postojala nikakva zakonska obaveza, “Infrastruktura Železnice Srbije” se na ovaj korak opredelila kako bi dodatno obezbedila dodatni nivo kontrole.

Zadatak Komisije jeste da detaljno pregleda sve izvedene radove, obavi neophodna merenja i utvrdi funkcionalnost rekonstruisane pruge. Svrha ovih provera je da se eventualni propusti i nedostaci blagovremeno uoče i otklone, pre nego što pruga bude puštena u redovan saobraćaj.

Komisija ukazala na nedostatke

Komisija je u prethodnom periodu obavila svoj posao i ukazala izvođaču radova na određene nedostatke, što je bio i njen osnovni zadatak.

Ujedno, izvođači radova svakodnevno i intezivno rade i radili su na otklanjanju uočenih nedostataka, kako bi pruga bila spremna za saobraćaj vozova. Istovremeno, Komisija nastavlja sa merenjima i kontrolom pruge, postrojenja i uređaja na deonici između Niša i Brestovca.

Tek kada se potvrdi da rekonstruisana pruga u potpunosti ispunjava sve bezbednosno - tehničke uslove, između Niša i Brestovca biće uspostavljen putnički železnički saobraćaj brzinom do 120 km/sat.

Podsećamo da su tokom celog perioda izvođenja radova ovom deonicom nesmetano saobraćali teretni vozovi i da u tom periodu nije bilo vanrednih događaja.

Stoga je neosnovano i neprimereno pokušavati da se jedna standardna i uobičajena procedura tehničke kontrole predstavi kao senzacionalistički slučaj.

Finansijer EU

Treba imati u vidu da je i ovaj projekat finansiran sredstvima IPA fondova Evropske unije u iznosu većem od 44 miliona evra. Izvođači radova su bugarske kompanije „Trace Group Holding“ i „Balkantel“, izabrane na međunarodnom tenderu u skladu sa pravilima Evropske unije.

Stručni nadzor nad realizacijom projekta vršio je konzorcijum na čelu sa italijanskom firmom „Italfer“, koji je kontinuirano pratio izvođenje radova prema idejnom projektu projektantske firme „Louis Berger“.

Drugim rečima, svaki učesnik u realizaciji ovog projekta imao je jasno definisane nadležnosti, obaveze i odgovornosti u skladu sa procedurama Evropske unije dok je realizaciju projekta redovno pratila i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

U okviru rekonstrukcije deonice Niš - Brestovac duge 22,8 kilometara, obnovljeni su donji i gornji stroj pruge sa pratećim objektima, postavljene su nove šine i pragovi, kao i nova elektrotehnička infrastruktura. Radovi su obuhvatili izgradnju nove kontaktne mreže, ugradnju savremenih signalno-sigurnosnih uređaja i sistema rasvete.

Na celoj trasi pruge izgrađeno je osam novih mostova, među kojima je i najduži most preko Južne Morave, dužine 180 metara.