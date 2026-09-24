Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju

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Probe će biti obavljene u okviru završnih priprema za predstojeću grejnu sezonu koja prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu zvanično počinje 15. oktobra.

Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora (14 toplana i 15 kotlarnica), toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija u objektima. Cilj je da proizvodna i distributivna postrojenja budu što bolje pripremljena za predstojeću grejnu sezonu.

Funkcionalne probe nisu, takozvane, tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije. Zbog toga apelujemo na potrošače da ne upućuju prijave kvara Servisnom centru grada Beograda (11-0-11) ukoliko im radijatori nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva provera rada sistema u hladno-dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja stambenog i poslovnog prostora.

Probe toplotnih izvora, distributivne mreže, podstanica i pojedinih grejnih instalacija obavljaće se prema sledećoj dinamici:

Četvrtak, 1. oktobar – Toplane: „Konjarnik“ i „Mladenovac“. Kotlarnice: „GAK Narodni front“, „Luka Beograd“ i „Janka Veselinovića“.

Petak, 2. oktobar – Toplane: „Voždovac“, „Borča“ i „Višnjička banja“. Kotlarnica „Braće Marić 3-7“ i obnovljiv izvor energije „Ovča“.

Ponedeljak, 5. oktobar – Toplane: „Dunav“, „Batajnica“ i „Miljakovac“. Kotlarnice: „Bežanijska kosa“ i „Resnik“.

Utorak, 6. oktobar – Toplane „Cerak“ i „Mirijevo“. Kotlarnice: „Vrtlarska“, „Makedonska (Jakšićeva)“ i „Institut majka i dete“.

Sreda, 7. oktobar – Toplane: „Novi Beograd“ i „Zemun“. Kotlarnice: „Sremčica“, „Železnik“ i „Barajevo“.

Četvrtak, 8. oktobar – Toplana „Medaković“ i „Banovo brdo“. Kotlarnice: „KBC Zvezdara - Preševska 31“, „KBC Zvezdara – Dimitrija Tucovića 161“ i „KBC Zvezdara – Dimitrija Tucovića 161 (parna)“.

Korisnici sistema daljinskog grejanja trebalo bi da obrate pažnju na ispravnost svojih unutrašnjih grejnih instalacija i samo ukoliko primete curenje vode iz instalacija, kvar odmah prijave Servisnom centru grada Beograda pozivom na broj telefona 11-0-11.