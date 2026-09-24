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Od domaće gastronomske scene i njene budućnosti, preko francuskog iskustva u razvoju ponude i profitabilnosti, do savremene španske gastronomije – samo su neke od tema na održanom METRO Gastro Trends 2027 događaju, koji je okupio više od 700 ugostitelja, kuvara, vlasnika i menadžera HoReCa biznisa u Srbiji, u organizaciji kompanije METRO Srbija, vodećeg veletrgovca hranom.

Foto: Promo

“Mi u METRO-u vidimo da srpsko ugostiteljstvo cveta, ali gastronomija je oblast koja se neprestano razvija, a sa njom se menjaju i očekivanja gostiju, način poslovanja i potrebe profesionalaca. Zato je važno da domaćoj gastronomskoj sceni omogućimo pristup novim znanjima, iskustvima i perspektivama iz zemlje i sveta. METRO Gastro Trends upravo je prostor za takvu razmenu – da razgovaramo o tome gde se gastronomija danas nalazi, kuda ide i kako te promene možemo zajedno pretvoriti u nove prilike za HoReCa sektor“, istakao je Dušan Čolović, direktor prodaje i operacija u kompaniji METRO Srbija.

Foto: Promo

Događaj je otvoren panel diskusijom „Gastro trendovi – Kuda ide srpska gastronomija“, koja je okupila vodeće chef-ove na domaćoj gastronomskoj sceni: Anđelu Risimić (S5 by Angie), Zorana Miškovića (Sava Centar), Nikolu Stojakovića (Fleur de Sel) i Marka Đerića (Langouste). Polazni argument i jedan od osnovnih zaključaka ove diskusije bio je stav da Srbija može biti gastronomski lider regiona i da za to ima realan potencijal. Postoji ozbiljan napredak i optimizam da se takva uloga ostvari, ali su se sagovornici složili da je za regionalni iskorak, i važnije od same titule lidera, imati kontinuirani i sistemski razvoj domaće gastronomske scene.

Panel je izdvojio nekoliko ključnih uslova za snažniji razvoj srpske gastronomije: Sistemsko jačanje i promociju domaćih namirnica, tradicionalnih jela i lokalnih identiteta.

Izgradnju sistema, a ne oslanjanje samo na individualne uspehe – kroz standarde, edukaciju, kvalitetan kadar, stabilan lanac snabdevanja i povezivanje gastronomije sa turizmom.

Ulaganje u stručan i obrazovan kadar kao ključni preduslov budućeg rasta.

Aktivan dijalog između kuvara i gostiju – kuvari treba da uvode novo, a gosti da budu otvoreni za savremena gastronomska iskustva.

Autentičan identitet umesto slepog praćenja globalnih trendova – trendovi mogu biti inspiracija, ali ne i zamena za sopstveni izraz.

Savremenu interpretaciju tradicije – domaće namirnice, prepoznatljivi ukusi i lokalne priče treba da budu osnova moderne gastronomije razumljive i domaćem i međunarodnom gostu.

Foto: Promo

Događaj je pružio i međunarodnu perspektivu, koju je sa prisutnima podelio Grégory Cohen, francuski chef, preduzetnik i osnivač različitih inovativnih gastronomskih koncepata. U razgovoru na temu „Kako unaprediti ponudu i povećati profitabilnost“, Cohen je govorio o izazovu da se kvalitetna i raznolika gastronomska ponuda poveže sa održivim poslovnim modelom, kao i o tome kako razumevanje potreba gostiju i razvoj novih koncepata mogu doprineti uspešnijem poslovanju. Program je zaokružen masterklasom španskog chefa Juana Carlosa Padróna, koji na Tenerifima vodi restoran sa dve Michelinove zvezdice, El Rincón de Juan Carlos. Padrón je učesnicima kroz praktičan rad predstavio deo svog pristupa savremenoj gastronomiji, zasnovanog na kreativnosti, tehnici i radu sa lokalnim proizvodima, i pokazao kako se tradicija i savremeni kulinarski pristupi mogu povezati u autorsku gastronomsku priču.

Foto: Promo

Događaj je bio prilika i da se METRO zahvali asocijaciji Junior Chefs Club Srbija, uručivanjem priznanja za dugogodišnju uspešnu saradnju. Kroz METRO Gastro Trends, METRO Srbija nastavlja da kreira prostor za edukaciju, razmenu iskustava i povezivanje domaće gastronomske zajednice sa međunarodnim znanjem i trendovima. Na taj način, globalna iskustva i nove ideje dobijaju priliku da pronađu svoje mesto i u svakodnevnoj praksi domaćeg HoReCa sektora.





