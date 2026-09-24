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Korišćenje agresivnih hemijskih sredstava protiv buđi predstavlja samo kratkoročno maskiranje problema. Ako ne otklonite glavni uzrok, a to su višak unutrašnje vlage i hladni zidovi, crne mrlje oko okvira prozora vratiće se već nakon nekoliko nedelja.

Za razliku od stare drvene stolarije koja je imala prirodan "luft", moderni PVC prozori dihtuju hermetički. Zbog toga se sva para od disanja, kuvanja i kupanja zadržava u stanu, stvarajući idealne uslove za kondenzaciju kada topao vazduh udari u hladno staklo. Da biste trajno prekinuli ovaj ciklus i sačuvali zdravlje, potrebno je da primenite nekoliko jednostavnih, ali ključnih promena u svakodnevnom funkcionisanju.

Smanjite otvaranje prozora "na kip"

Ovo je najčešća i najskuplja greška tokom zime. Kada prozor ostavite otvoren na kip satima, vazduh u prostoriji se ne menja dovoljno brzo, ali se zato zidovi oko prozora drastično hlade. Kada zatvorite prozor, topao sobni vazduh udara u te ledene zidove i momentalno stvara vlagu. Umesto toga, primenjujte "šok provetravanje", širom otvorite sve prozore u stanu na samo 3 do 5 minuta. Vazduh će se potpuno zameniti, ali zidovi neće stići da se ohlade.

Oslobodite radijatore i sklonite teške zavese

Da se vlaga ne bi skupljala na staklima, prozorsko okno mora biti stalno "okupano" toplim vazduhom. Ako ispred radijatora stavite ugaonu garnituru ili preko njega navučete tešku, dugačku zavesu do poda, vi blokirate toplotu. Sklonite nameštaj i koristite kratke zavese kako bi toplota sa radijatora mogla nesmetano da cirkuliše ka staklu i suši ga.

Koristite skrivenu opciju mikro-ventilacije

Većina novijih okova na PVC prozorima ima opciju mikro-ventilacije koja sprečava stvaranje vakuuma i buđi. Kada zatvarate prozor, nemojte kvaku okrenuti potpuno nadole, već je ostavite pod uglom od 45 stepeni, između otvorenog i zatvorenog položaja. Prozor će ostati zakljucan, ali će se stvoriti prorez od svega par milimetara koji obezbeđuje minimalnu razmenu vazduha bez gubitka toplotne energije.

Izbacite sušilicu za veš iz spavaće i dnevne sobe

Jedna mašina opranog veša koji se suši na radijatoru ili na sušilici usred sobe ispusti i do dve litre vode direktno u vazduh. Taj višak vlage nema gde da ode osim na vaše najhladnije zidove i prozore. Veš sušite u prostorijama koje imaju najbolju ventilaciju, koristite mašinu za sušenje veša ili obavezno uključite apsorber vlage dok je sušilica puna.