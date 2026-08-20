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PVC stolarija godinama je bila prvi izbor prilikom gradnje i renoviranja doma. Međutim, poslednjih godina sve više vlasnika kuća i stanova okreće se drugom rešenju koje spaja moderan dizajn, izdržljivost i odlične performanse.

Prednosti aluminijuma

Reč je o aluminijumskoj stolariji, koja osvaja svojim elegantnim izgledom, velikom otpornošću na vremenske uslove i dugim vekom trajanja. Za razliku od nekih drugih materijala, aluminijum ne truli, ne krivi se i zahteva minimalno održavanje.

Osim što omogućava izradu velikih staklenih površina i propušta više prirodne svetlosti, savremeni aluminijumski sistemi sa termo-prekidom nude veoma dobru toplotnu i zvučnu izolaciju. Aluminijumska stolarija poznata je po izuzetnoj otpornosti na vlagu, sunce, mraz i druge vremenske uslove. Takođe,širok izbor boja i završnih obrada olakšava uklapanje u različite stilove gradnje.

Nedostaci aluminijuma

Glavni nedostatak aluminijumske stolarije je viša cena u odnosu na PVC modele, zbog čega predstavlja veću početnu investiciju. Iako savremeni profili sa termoprekidom imaju vrlo dobre izolacione karakteristike, stariji ili jeftiniji modeli mogu imati slabiju energetsku efikasnost.

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Takođe, eventualne popravke i zamena pojedinih delova često su skuplje nego kod drugih vrsta stolarije.

PVC ili aluminijumska stolarija

Ipak, izbor između PVC i aluminijumske stolarije zavisi od budžeta, namene objekta i ličnih potreba. Dok je PVC često povoljniji, aluminijum mnogi biraju zbog dugovečnosti, modernog izgleda i čvrstoće.

Zato nije iznenađenje što se sve češće može čuti da je upravo aluminijumska stolarija postala prvi izbor za savremene domove.

Inače, cene dosta zavise od profila, stakla, dimenzija, načina otvaranja i toga da li se radi samo montaža ili i demontaža stare stolarije.

Okvirne cene u Srbiji za 2026.

Vrsta stolarije Cena sa ugradnjom

ALU, dvoslojno staklo oko 150–300 €/m²

ALU, kvalitetniji sistemi oko 300 €/m²

Recimo ako stan ima oko 10 m² prozora i balkonskih vrata:

ALU: približno 1.500 - 3.000 €