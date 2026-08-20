Sve više ljudi odustaje od PVC stolarije: Novo rešenje je lepše i otpornije, a evo kakve su cene sa ugradnjom
PVC stolarija godinama je bila prvi izbor prilikom gradnje i renoviranja doma. Međutim, poslednjih godina sve više vlasnika kuća i stanova okreće se drugom rešenju koje spaja moderan dizajn, izdržljivost i odlične performanse.
Prednosti aluminijuma
Reč je o aluminijumskoj stolariji, koja osvaja svojim elegantnim izgledom, velikom otpornošću na vremenske uslove i dugim vekom trajanja. Za razliku od nekih drugih materijala, aluminijum ne truli, ne krivi se i zahteva minimalno održavanje.
Osim što omogućava izradu velikih staklenih površina i propušta više prirodne svetlosti, savremeni aluminijumski sistemi sa termo-prekidom nude veoma dobru toplotnu i zvučnu izolaciju. Aluminijumska stolarija poznata je po izuzetnoj otpornosti na vlagu, sunce, mraz i druge vremenske uslove. Takođe,širok izbor boja i završnih obrada olakšava uklapanje u različite stilove gradnje.
Nedostaci aluminijuma
Glavni nedostatak aluminijumske stolarije je viša cena u odnosu na PVC modele, zbog čega predstavlja veću početnu investiciju. Iako savremeni profili sa termoprekidom imaju vrlo dobre izolacione karakteristike, stariji ili jeftiniji modeli mogu imati slabiju energetsku efikasnost.
Takođe, eventualne popravke i zamena pojedinih delova često su skuplje nego kod drugih vrsta stolarije.
PVC ili aluminijumska stolarija
Ipak, izbor između PVC i aluminijumske stolarije zavisi od budžeta, namene objekta i ličnih potreba. Dok je PVC često povoljniji, aluminijum mnogi biraju zbog dugovečnosti, modernog izgleda i čvrstoće.
Zato nije iznenađenje što se sve češće može čuti da je upravo aluminijumska stolarija postala prvi izbor za savremene domove.
Inače, cene dosta zavise od profila, stakla, dimenzija, načina otvaranja i toga da li se radi samo montaža ili i demontaža stare stolarije.
Okvirne cene u Srbiji za 2026.
Vrsta stolarije Cena sa ugradnjom
ALU, dvoslojno staklo oko 150–300 €/m²
ALU, kvalitetniji sistemi oko 300 €/m²
Recimo ako stan ima oko 10 m² prozora i balkonskih vrata:
ALU: približno 1.500 - 3.000 €
Sama montaža se kod pojedinih izvođača naplaćuje po otvoru, a prema aktuelnonom beogradskom cenovniku iz oglasa majstori uzimaju 40 evra za jednokrilni, 50 za dvokrilni i 60 do 70 evra za balkonska vrata. Međutim, postoje firme kod kojih je montaža uključena u cenu, pa se obavezno raspitajte pre kupovine stolarije.
Biznis Kurir/Lepa&Srećna