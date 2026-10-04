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Od dvocifrene inflacije do stabilnog privrednog rasta, naša zemlja se danas nalazi među najbrže rastućim ekonomijama na kontinentu, ostavljajući iza sebe i mnoge članice Evropske unije.Drastičan pad inflacije od 2012. godineKada se analizira vremenski trend kretanja cena, uspeh je očigledan:

U 2012. godini, inflacija u Srbiji iznosila je visokih 12.2%.

U 2025. godini, stopa inflacije je uspešno oborena na 2.7%.

U avgustu 2026. godine, inflacija je svedena na svega 2.2%.

Zahvaljujući ovom rezultatu iz avgusta 2026. godine, Srbija je po pitanju stabilnosti cena u znatno boljoj poziciji od mnogih moćnih evropskih država, uključujući Francusku, Nemačku, Austriju i Italiju, koje beleže više stope inflacije.

Inflacija ostaje pod kontrolom, projekcije BDP-a rastu

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković istakla je da će inflacija i u narednom periodu ostati čvrsto u granicama cilja od 3%, uz dozvoljeno odstupanje od plus ili minus 1,5%.

Prema njenim rečima, u julu ove godine inflacija je pala na samo 1,9%, najvećim delom zahvaljujući padu cena voća i povrća, kao i činjenici da su izostali značajniji cenovni šokovi usled energetske krize.

inflacija u Srbiji Foto: Gemini ilustracija

Zbog snažnog rasta privredne aktivnosti u drugom kvartalu, NBS je donela odluku da koriguje naviše svoju projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP). Dok je majski izveštaj prognozirao rast od 3%, nova projekcija ukazuje da će ovogodišnji rast BDP-a iznositi odličnih 3,2%.

Istorijski pad nezaposlenosti i rast standarda

Pored uspešne kontrole cena, Srbija beleži i drastičan pad nezaposlenosti u poslednjih 13 godina – sa nekadašnjih 23% na današnjih 7,2%. Uz osetno brži rast izvoza u odnosu na uvoz, realni rast neto zarada nastavlja da nadmašuje inflaciju, što dodatno podržava rast domaće potrošnje i poboljšava životni standard građana.

Jednokratna pomoć građanima neće ugroziti stabilnost

Guvernerka se osvrnula i na najavljenu isplatu novčane pomoći punoletnim državljanima i penzionerima, otklonivši strahove da bi to moglo izazvati nova poskupljenja.

- Jednokratna davanja penzionerima i punoletnim građanima neće uticati na inflaciju zato što je u pitanju jednokratna pomoć", naglasila je Tabaković.

Kao dodatni dokaz finansijske stabilnosti institucija, guvernerka je dodala da je Narodna banka Srbije juče prebacila čak 33 milijarde dinara svoje dobiti direktno u budžet Republike Srbije.