Kako je Vučićeva Srbija "pojela" 10 odsto inflacije: Cela Evropa priča o ekonomskom preporodu zemlje u poslednjih 14 godina (GRAFIKON)
- Inflacija u Srbiji pala je sa 12,2 odsto u 2012. na 2,2 odsto u avgustu 2026, uz tvrdnju da je zemlja po stabilnosti cena ispred više velikih evropskih ekonomija.
- NBS je podigla procenu rasta BDP-a za ovu godinu na 3,2 odsto, nakon snažnog rasta privredne aktivnosti u drugom kvartalu.
- Nezaposlenost je za 13 godina pala sa 23 na 7,2 odsto, dok Tabaković poručuje da jednokratna pomoć građanima neće uticati na inflaciju.
Od dvocifrene inflacije do stabilnog privrednog rasta, naša zemlja se danas nalazi među najbrže rastućim ekonomijama na kontinentu, ostavljajući iza sebe i mnoge članice Evropske unije.Drastičan pad inflacije od 2012. godineKada se analizira vremenski trend kretanja cena, uspeh je očigledan:
- U 2012. godini, inflacija u Srbiji iznosila je visokih 12.2%.
- U 2025. godini, stopa inflacije je uspešno oborena na 2.7%.
- U avgustu 2026. godine, inflacija je svedena na svega 2.2%.
Zahvaljujući ovom rezultatu iz avgusta 2026. godine, Srbija je po pitanju stabilnosti cena u znatno boljoj poziciji od mnogih moćnih evropskih država, uključujući Francusku, Nemačku, Austriju i Italiju, koje beleže više stope inflacije.
Inflacija ostaje pod kontrolom, projekcije BDP-a rastu
Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković istakla je da će inflacija i u narednom periodu ostati čvrsto u granicama cilja od 3%, uz dozvoljeno odstupanje od plus ili minus 1,5%.
Prema njenim rečima, u julu ove godine inflacija je pala na samo 1,9%, najvećim delom zahvaljujući padu cena voća i povrća, kao i činjenici da su izostali značajniji cenovni šokovi usled energetske krize.
Zbog snažnog rasta privredne aktivnosti u drugom kvartalu, NBS je donela odluku da koriguje naviše svoju projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP). Dok je majski izveštaj prognozirao rast od 3%, nova projekcija ukazuje da će ovogodišnji rast BDP-a iznositi odličnih 3,2%.
Istorijski pad nezaposlenosti i rast standarda
Pored uspešne kontrole cena, Srbija beleži i drastičan pad nezaposlenosti u poslednjih 13 godina – sa nekadašnjih 23% na današnjih 7,2%. Uz osetno brži rast izvoza u odnosu na uvoz, realni rast neto zarada nastavlja da nadmašuje inflaciju, što dodatno podržava rast domaće potrošnje i poboljšava životni standard građana.
Jednokratna pomoć građanima neće ugroziti stabilnost
Guvernerka se osvrnula i na najavljenu isplatu novčane pomoći punoletnim državljanima i penzionerima, otklonivši strahove da bi to moglo izazvati nova poskupljenja.
- Jednokratna davanja penzionerima i punoletnim građanima neće uticati na inflaciju zato što je u pitanju jednokratna pomoć", naglasila je Tabaković.
Kao dodatni dokaz finansijske stabilnosti institucija, guvernerka je dodala da je Narodna banka Srbije juče prebacila čak 33 milijarde dinara svoje dobiti direktno u budžet Republike Srbije.
Biznis Kurir