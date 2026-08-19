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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov uručila je danas ključeve tri kamiona za odvoženje otpada JKP „Obrenovac“, što će značajno unaprediti i podići na viši nivo sistem upravljanja otpadom u opštini Obrenovac.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Pavkov je naglasila da će Obrenovac uskoro dobiti još jedan kamion smećar, a pored toga u toku je i nabavka kanti i kontejnera, kako bi se obezbedilo kvalitetno sakupljanje i transport otpada do novog regionalnog centra u Kaleniću.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Danas sam direktoru JKP 'Obrenovac' Ivanu Jegoroviću uručila ključeve tri nova kamiona, što će značajno unaprediti rad ovog preduzeća, omogućiti efikasnije sakupljanje i transport otpada i doprineti da sistem upravljanja otpadom u Obrenovcu bude još efikasniji i savremeniji. Izgradnjom transfer stanice i reciklažnog dvorišta koje je u toku, u potpunosti ćemo kompletirati svu neophodnu infrastrukturu pomoću koje će se otpad tretirati po najvišim standardima. Opština Obrenovac je jedna od 15 lokalnih samouprava koje gravitiraju ka regionalnom centru u Kaleniću. Već je izgrađena sanitarna deponija sa pratećom infrastrukturom, dobijena je dozvola za probni rad i očekuje se da će se prve količine otpada stići sledeće nedelje. Posebno me raduje što ova opština planira da započne postupak sanacije i rekultivacije nesanitarne gradske deponije i to iz sopstvenog budžeta, što je odraz njihove odgovornosti i uopšte strateškog delovanja po pitanju životne sredine. Hvala predsedniku opštine Obrenovac Milošu Pekoviću i njegovom timu na izuzetnoj saradnji, koju ćemo, sigurna sam, nastaviti i u budućnosti.“, rekla je Pavkov.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka je danas zajedno sa najmlađima učestvovala u ekološkoj radionici, tokom koje su kroz druženje, crtanje i izradu kolaža od recikliranog materijala na kreativan način učili o značaju očuvanja životne sredine.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Najlepši ukras današnjeg dana bilo je vreme provedeno sa mladim umetnicima, verujem, budućim vajarima, koji su od prirodnih i recikliranih materijala stvarali svoja mala umetnička dela u prirodnjačkom domu Arboretum. Ovakve radionice su najlepši način da deca kroz igru i kreativnost nauče da otpad može da dobije novu vrednost i da briga o životnoj sredini počinje od svakog od nas.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Podizanjem svesti o životnoj sredini zaista unapređujemo čitavo društvo i na tome ćemo intenzivno nastaviti da radimo i kroz našu kampanju za mlade 'Priroda nema alternativu! Zato deluj i ti“, poručila je Pavkov.