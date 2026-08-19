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Zakon ne kažnjava samo one koji voze prebrzo. MUP Hrvatske izričito navodi da vozač koji se kreće brzinom manjom od najveće dozvoljene brzine ili sporije od saobraćajnog toka, a iza njega se stvori kolona vozila koja ga ne može bezbedno preteći, mora na prvom pogodnom mestu da se isključi iz saobraćaja i propusti vozila koja se kreću iza njega.

Ako to ne učini, propisana je kazna od 130 evra.

Dakle, tipična letnja situacija: magistralni put, kamper ili automobil kreće se brzinom od 40 ili 50 kilometara na sat, iza njega se formira kolona od desetak vozila, a vozač kilometrima ne omogućava da ga kolona bezbedno obiđe.

Takvo ponašanje nije samo iritantno za ostale učesnike u saobraćaju - u određenim okolnostima može predstavljati i saobraćajni prekršaj.

Još jedno pravilo koje mnogi ne znaju

Postoji i još jedan detalj koji može biti posebno zanimljiv vozačima.

Ako se vozilo kreće brzinom manjom od polovine najveće dozvoljene brzine, vozač mora da uključi sva četiri pokazivača pravca, odnosno sva četiri migavca.

Izuzetak postoji u slučajevima kada vozilo koristi žuto rotaciono svetlo.

Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi 30 evra.

Sporo vozilo mora da se isključi

Zato sledeći put kada se na magistralnom putu iza sporog vozila formira duga kolona, nije dovoljno samo nervirati se i čekati priliku za preticanje. U određenim situacijama i sam vozač koji usporava saobraćaj ima zakonsku obavezu da omogući vozilima iza sebe da bezbedno nastave put.

Sporija vožnja sama po sebi nije prekršaj. Problem nastaje kada se zbog takve vožnje formira kolona koju vozač ne propušta, iako za to postoji prvo pogodno i bezbedno mesto.