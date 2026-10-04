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Infrastruktura železnice Srbije dobila je, 29. septembra 2026. godine, upotrebnu dozvolu za novoizgrađenu pešačko-biciklističku stazu duž Rumeničkog puta i saobraćajni priključak na Rumenički put, u okviru uređenja železničkog stajališta TPS u Novom Sadu.

Dobijanjem upotrebne dozvole stvoreni su uslovi da železničko stajalište TPS u Novom Sadu uskoro bude otvoreno za putnike i vozove koji svakodnevno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd – Novi Sad – Subotica.

Otvaranjem ovog stajališta biće rasterećena železnička stanica u Petrovaradinu, koja je u prethodnom periodu bila polazna i dolazna stanica za vozove na brzoj pruzi, a istovremeno će biti unapređena saobraćajna povezanost i rasterećen saobraćaj u ovom delu Novog Sada posebno u staničnoj zoni.

Izgradnjom i uređenjem novog železničkog stajališta TPS u Novom Sadu biće unapređeni uslovi za putnike i olakšan njihov svakodnevni prevoz vozovima na relaciji Beograda - Novi Sad - Subotica i nazad.

Projekat je realizovan u dve faze, a radovi su počeli 25. maja 2026. godine. Prva faza realizacije obuhvatila je izgradnju tri interne saobraćajnice i parkinga sa 103 parking mesta. U drugoj fazi izgrađena je pešačko-biciklistička staza ukupne dužine 730 metara i površine 550 kvadratnih metara, kao i parkingom kapaciteta 39 mesta.

Vrednost izvedenih radova je iznosila oko 20,4 miliona dinara. Izvođač radova bila je kompanija „Extra Auto transport“ iz Vrbasa, dok je projektnu dokumentaciju uradio Saobraćajni institut CIP iz Beograda.

Izgradnja pešačko-biciklističke staze duž Rumeničkog puta i saobraćajnog priključka na Rumenički put koji su završeni predstavljaju deo sveobuhvatnog uređenja železničkog stajališta TPS u Novom Sadu. Radovi na uređenju železničkog stajališta TPS obuhvataju parterno uređenje, izgradnju pristupnih saobraćajnica i parking prostora, kao i integraciju stajališta u saobraćajno – transportni sistem grada Novog Sada.