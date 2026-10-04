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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je danas da je zbog paljenja strnjike uhapšeno šest lica, od čega je četvoro priznalo da su izazvala požar, i da je danas zbog paljenja pozvano na razgovor 70 lica.

- U ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zahvaljujem Ministarstvu unutrašnjih poslova, naročito Sektoru saobraćajne policije i Sektoru za vanredne situacije, zahvaljujući kojima smo uspeli juče da sprečimo udesе i da se privede pravdi šest lica, od kojih su četiri lica priznala da su zapalili požar, koji će biti procesuirani - rekao je Glamočić.

Poligrafsko testiranje

On je dodao da je danas zbog toga 70 osoba pozvano na razgovore u policiji, a da će određeni broj njih biti podvrgnut i poligrafskom testiranju.

Foto: Privatna arhiva

Glamočić je u Valjevu, gde prisustvuje festivalu "Čvarkijada" uputio apel svim poljoprivrednicima da ne pale strnjiku.

- Uništavaju prirodu, uništavaju biljni i životinjski svet, uništavaju svoje zemljište, a mogu da prouzrokuju ogromne, ovaj, posledice od toga - ukazao je Glamočić.

Povređena i deca

On je podsetio da je pre nekoliko dana usled paljenja strnjike više od 15 osoba bilo povređeno, a među njima su bila i deca.

Prethodne nedelje došlo je do tri saobraćajne nezgode koje su se za samo dva dana dogodile zbog smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela.

Glamočić je tada izjavio da će poljoprivredna gazdinstva na čijim parcelama bude utvrđeno paljenje strnjike snositi zakonom predviđene posledice, uključujući mogućnost stavljanja gazdinstva u pasivan status i gubitka prava na podsticaje.

Ministarstvo, kako je tada saopšteno, odnedavno ima na raspolaganju i satelitski monitoring, a pet satelita 24 časa dnevno prati celokupnu teritoriju Srbije, što omogućava znatno brže i preciznije otkrivanje požara i lociranje opožarenih poljoprivrednih parcela.