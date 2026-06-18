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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić sastao se danas sa ambasadorom Japana u Republici Srbiji Naohirom Cucumijem i komesarom Međunarodne hortikulturne izložbe „GREEN EXPO 2027” Šimi Džunom, sa kojima je razgovarao o daljem jačanju bilateralnih odnosa u oblasti poljoprivrede.

Na sastanku se razgovaralo i o mogućnosti za unapređenje trgovinske razmene i pripreme za učešće Republike Srbije na ovoj prestižnoj međunarodnoj izložbi u Jokohami 2027. godine.

Unapređenje trgovinske razmene i inovacija

Ministar Glamočić istakao je da Srbija i Japan neguju dugogodišnje prijateljske odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, poverenju i sve razvijenijim ekonomskim odnosima.

Unapređenje odnosa sa Japanom predstavlja značajnu priliku za srpski agrar, rekao je Glamočić i dodao da je, pored jačanja trgovinske razmene, važan segment partnerstva dve zemlje u oblasti inovacija, digitalizacije i prilagođavanja poljoprivrede klimatskim promenama.

Tokom sastanka posebno je istaknut potencijal za veće prisustvo srpskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na japanskom tržištu. Kao oblasti od posebnog interesa izdvojeni su:

Voćarstvo i prerada hrane

Razmena znanja u oblasti održive poljoprivrede

Primena novih tehnologija i digitalizacija proizvodnje

Prilagođavanje poljoprivrede klimatskim izazovima Srbija na izložbi "GREEN EXPO 2027"

Sagovornici su razgovarali i o učešću Republike Srbije na Međunarodnoj hortikulturnoj izložbi "GREEN EXPO 2027", koja će biti održana u Jokohami i koja se smatra jednim od najznačajnijih globalnih događaja u oblasti hortikulture, održivog razvoja i inovacija.

Foto: Ministarstvo Poljoprivrede

Ministar Glamočić naglasio je da Srbija pristupa pripremama za izložbu sa jasnom namerom da predstavi potencijale u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, inovacijama i razvoju sela, kao i da dodatno učvrsti ekonomske i institucionalne veze sa Japanom i drugim partnerskim zemljama.

Srbija će se na ovoj izložbi predstaviti pod temom „PLAY UP – Cultivating in Harmony for Prosperity”, koja simbolično povezuje tradiciju, savremene tehnologije, održivi razvoj i kreativan pristup budućnosti proizvodnje hrane.

Jubilej diplomatskih odnosa kao temelj za budućnost

Posebno je istaknuto da će naredna godina, u kojoj će Srbija i Japan obeležiti 145 godina diplomatskih odnosa, predstavljati izuzetnu priliku za dalje unapređenje saradnje, uključujući i oblast poljoprivrede.

U tom kontekstu, učešće Srbije na izložbi u Jokohami, kao i učešće Japana na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, dodatno će doprineti jačanju međusobnih veza, razmeni znanja, promociji inovacija i otvaranju novih mogućnosti za privrednu saradnju.

Sagovornici su ocenili da predstojeći period predstavlja dobru priliku za produbljivanje partnerstva, ne samo u oblasti poljoprivrede već i u domenu investicija, inovacija, naučne razmene i međusobnog povezivanja institucija.

Na sastanku je potvrđena obostrana spremnost da se u narednom periodu nastavi aktivan dijalog i realizuju konkretne aktivnosti koje će doprineti daljem razvoju odnosa Srbije i Japana.