Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mleka , čime se po prvi put na jasan i sistemski način uređuju međusobna prava i obaveze učesnika u sektoru mlekarstva.

Cilj Ministarstva je da proizvođačima obezbedi veću izvesnost i snažniju poziciju u lancu snabdevanja, jer bez stabilnog i ekonomski održivog mlekarstva nema ni dugoročnog razvoja domaće poljoprivrede.

- Proizvođač mora da zna kada će biti plaćen za svoj rad. Zato ovim pravilnikom koji je u skladu sa zakonom o trgovačkim praksama i kojim su predviđene značajne novčane kazne, do 0,2% godišnjeg prometa, rok ne može biti duži od 30 dana. To je važna poruka našim stočarima da država radi na većoj izvesnosti poslovanja, boljem planiranju proizvodnje i uređenijim odnosima u celom lancu snabdevanja. Želimo da proizvođači imaju jasno definisane uslove saradnje, a ne da zavise od usmenih dogovora i neizvesnosti. Stabilno mlekarstvo nije moguće bez poverenja i poštovanja ugovorenih obaveza - izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić .

Šta donose nova pravila?

Nova pravila uvode obavezu da ključni uslovi saradnje budu jasno definisani unapred, kroz pisani ili elektronski ugovor. To proizvođačima donosi veću izvesnost u sledećim segmentima:

Transparentna cena: Pravilnik propisuje da cena mleka mora biti unapred određena ili utvrđena po jasnoj i proverljivoj metodologiji. Ona može biti fiksna, promenljiva ili kombinovana, ali način obračuna mora biti poznat obema stranama.

Količine i dinamika: Jasno se definišu isporučene količine mleka, kao i tačna dinamika njegovog preuzimanja.

Uslovi plaćanja: Preciziraju se rokovi i uslovi plaćanja (koji ne mogu biti duži od 30 dana).

Trajanje saradnje: Uvodi se obaveza definisanja minimalnog trajanja ugovornog odnosa, kao i uslova za njegovu izmenu ili prestanak.

Pravilnikom su precizirani i drugi važni elementi ugovora, uključujući mesto i način primopredaje, odgovornost za kvalitet, kao i postupanje u slučaju više sile.

Ova mera predstavlja važan korak ka uređenijem i pravednijem tržištu mleka u Srbiji, uz istovremeno približavanje domaćeg sistema evropskim pravilima i praksi.

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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mleka, čime se po prvi put na jasan i sistemski način uređuju međusobna prava i obaveze učesnika u sektoru mlekarstva.

Cilj Ministarstva je da proizvođačima obezbedi veću izvesnost i snažniju poziciju u lancu snabdevanja, jer bez stabilnog i ekonomski održivog mlekarstva nema ni dugoročnog razvoja domaće poljoprivrede.

„Proizvođač mora da zna kada će biti plaćen za svoj rad. Zato ovim pravilnikom koji je u skladu sa zakonom o trgovačkim praksama i kojim su predviđene značajne novčane kazne, do 0,2% godišnjeg prometa, rok ne može biti duži od 30 dana. To je važna poruka našim stočarima da država radi na većoj izvesnosti poslovanja, boljem planiranju proizvodnje i uređenijim odnosima u celom lancu snabdevanja. Želimo da proizvođači imaju jasno definisane uslove saradnje, a ne da zavise od usmenih dogovora i neizvesnosti. Stabilno mlekarstvo nije moguće bez poverenja i poštovanja ugovorenih obaveza“, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

Šta donose nova pravila?

Nova pravila uvode obavezu da ključni uslovi saradnje budu jasno definisani unapred, kroz pisani ili elektronski ugovor. To proizvođačima donosi veću izvesnost u sledećim segmentima:

Transparentna cena: Pravilnik propisuje da cena mleka mora biti unapred određena ili utvrđena po jasnoj i proverljivoj metodologiji. Ona može biti fiksna, promenljiva ili kombinovana, ali način obračuna mora biti poznat obema stranama.

Količine i dinamika: Jasno se definišu isporučene količine mleka, kao i tačna dinamika njegovog preuzimanja.

Uslovi plaćanja: Preciziraju se rokovi i uslovi plaćanja (koji ne mogu biti duži od 30 dana).

Trajanje saradnje: Uvodi se obaveza definisanja minimalnog trajanja ugovornog odnosa, kao i uslova za njegovu izmenu ili prestanak.

Pravilnikom su precizirani i drugi važni elementi ugovora, uključujući mesto i način primopredaje, odgovornost za kvalitet, kao i postupanje u slučaju više sile.