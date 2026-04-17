Proizvodnja mleka u Srbiji se povećala i sve je više mleka u legalnim tokovima, kaže ministar. Objavio je javni poziv za priplodna grla, za koji je namenjeno 24 milijarde dinara.

Poljoprivreda u Srbiji ulazi u najosetljiviji deo godine - prolećna setva je u toku, ratari sabiraju troškove proizvodnje, a pitanja isplativosti sve su glasnija. Istovremeno, stočari upozoravaju na pad proizvodnje mleka i neizvesnost otkupnih cena, dok ratari računaju svaki litar goriva i svaku subvenciju.

Država pruža značajnu podršku - od regresirane nafte do podsticaja po hektaru i grlu, ali proizvođači traže jasne rokove, stabilne uslove i dugoročnu strategiju.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za premije za mleko za prvi kvartal 2026. godine.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da mlekari mogu da podnesu zahteve od 15. aprila do 15. maja i da je obezbeđeno četiri milijarde dinara.

Istakao je da se u Srbiji povećala proizvodnja mleka i da je sve više mleka u legalnim tokovima, odnosno da se sve više mleka nalazi u mlekarama.

O protestu mlekara

Osvrnuo se i na protest mlekara, kaže da je stuacija stabilnija sada nego što je bila, ali napominje da u celom svetu je teška situacija u mlekarskoj proizvodnji.

- Naši mlekari su nezadovoljni jer su očekivali da će biti kao ranije. Međutim, naši mlekari imaju podsticaje najveće na svetu. Kod nas je 500 evra po kravi, dok je u Češkoj primera radi 100 evra po grlu. Prešli smo na tržišnu ekonomiju. Srbija ima dovoljno hrane, svuda je teško, ali bićemo za korak isprad svih - istakao je ministar.

Podsetio je šta je sve urađeno u prethodnom periodu u mlekarstvu. Posebno je istakao da je smanjen uvoz i da smo za poslednja tri meseca uvezli 20 posto manje mleka, kao i da je uvedena oznaka 100 odsto iz Srbije, što omogućava građanima da znaju da piju mleko iz naše zemlje. Ipak, upozorio je da kvalitet zemlje u Srbiji još uvek nije na nivou evropskih država.

Još jednom je podvukao da Srbija ima najveće podsticaje po grlu i da bi voleo da se 10 posto budžeta izdvaja za poljoprivredu, ali da to trenutno nije realno jer bi onda moralo uzeti od drugih.

Javni poziv za priplodna grla

Objavio je javni poziv za priplodna grla, za koji je namenjeno 24 milijarde dinara, a dodaje da je poziv sličan kao što je bio za biljnu proizvodnju.

- Poljoprivrednici su dobili pare na vreme za prolećnu setvu, a MPK đubriva ima dovoljno da zadovolji proizvodnju, uprkos krizi na svetskom tržištu. Mi smo na vreme uvezli dovoljno azotnog đubriva, nije bilo razloga za povećanje cena. Naredne količine đubriva će biti potrebne tek u januaru, februaru sledeće godine, a nadam se da će se do tada smiriti situacija u svetu - rekao je Glamočić.

Kaže da je se za priplodne krave na primer dobiti 55.000 dinara, a ono što je drugačije u odnosu na javni poziv za poljoprivrednike je što stočari neće morati da pravdaju računima gde je novac potrošen.

- U ratarstavu ostaje pravdanje računima. Ovde neće biti pravdanja računima ove godine. Kod zemlje je bilo dosta zloupotreba. Sad čekamo predaju računa pa da idemo u kontrolu, moramo se ponašati odgovorno - rekao je Glamočić i dodao da kad se uđe u kontrolu onda će se otkriti nelogičnosti i oni koji su zloupotrebili sredtva moraće da vrate uz kamatu.

Poslednjih dana ministar Glamočić boravio je u Italiji i Češkoj gde je razmenio iskustva sa kolegama iz oblasti poljoprivrede.

- Češka ima razvijanu poljoprivrednu proizvodnju, pogotovo tovno govedarstvo. Ta goveda ne služe za proizvodnju mleka - kaže ministar i dodaje da i mi moramo razvijati sisteme gde smo konkurentni.

Komentarišući pojavu afričke kuge, kaže da nema mesta panici.