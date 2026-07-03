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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić sastao se danas sa ambasadorom Kraljevine Maroko u Srbiji Omarom Amrarom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede, bezbednosti hrane, veterine, fitosanitarne politike, investicija i trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Ministar Glamočić poželeo je ambasadoru Amraru uspešan diplomatski mandat u Republici Srbiji i istakao da Srbija pridaje veliki značaj tradicionalno dobrim i prijateljskim odnosima sa Kraljevinom Maroko.

Tokom razgovora sagovornici su konstatovali da Republika Srbija i Kraljevina Maroko neguju dugogodišnje prijateljske odnose zasnovane na uzajamnom poverenju, poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i na kontinuiranom političkom dijalogu. Istaknuto je da takvi odnosi predstavljaju dobru osnovu za dalje jačanje saradnje u oblasti poljoprivrede i srodnih sektora.

Komplementarni potencijali u agraru

Ministar Glamočić naglasio je da Srbija i Maroko raspolažu značajnim komplementarnim potencijalima u agrarnom sektoru. On je naveo snage obe države u ovim oblastima:

Srbija ima značajne kapacitete u ratarstvu, voćarstvu, stočarstvu, semenarstvu i prehrambenoj industriji.

Maroko raspolaže dragocenim iskustvom u oblasti navodnjavanja, upravljanja vodnim resursima, proizvodnje voća i povrća i razvoja izvozno orijentisane poljoprivrede.

- Uveren sam da postoji prostor za intenzivniju razmenu znanja, tehnologija i dobrih praksi, kao i za povećanje obima međusobne trgovine i investicija - poručio je ministar.

Trgovina, inovacije i zajednički nastup na tržištima

Sagovornici su razgovarali o mogućnostima proširenja trgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, uspostavljanju bliže saradnje nadležnih institucija, naučnoistraživačkih organizacija i privrede, kao i o unapređenju saradnje u fitosanitarnoj i veterinarskoj oblasti, što je od posebnog značaja za nesmetan promet poljoprivrednih proizvoda.

Istaknuto je i da ove dve države mogu pomoći jedna drugoj u osvajanju novih tržišta:

Maroko predstavlja važnu kapiju ka afričkom tržištu.

Srbija svojim povoljnim geografskim položajem, razvijenom prehrambenom industrijom i mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini pruža dobre uslove za razvoj investicione saradnje i zajednički nastup na trećim tržištima.

Posebna pažnja posvećena je saradnji u oblasti inovacija u poljoprivredi, pametnih sistema za navodnjavanje, prilagođavanja klimatskim promenama, naučnoistraživačkim projektima i razmeni iskustava između naučnih i obrazovnih institucija dve zemlje.

Budući koraci i partnerstvo

Ministar Glamočić istakao je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ostaje posvećeno jačanju partnerstva sa Kraljevinom Maroko i pružanju pune podrške svim inicijativama koje će doprineti intenzivnijoj institucionalnoj i privrednoj saradnji.

Ambasador Amrar zahvalio je na srdačnom prijemu i izrazio spremnost da tokom svog mandata aktivno radi na povezivanju institucija, naučnih ustanova i privrednika dve zemlje, kao i na unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Na kraju sastanka obe strane su izrazile uverenje da će daljim jačanjem političkog dijaloga i ekonomske saradnje biti stvoreni uslovi za intenzivnije partnerstvo Srbije i Maroka, kao i za realizaciju konkretnih projekata u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja.