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U prvom ciklusu automatske obrade rešeni su zahtevi podneti tokom prvih sedam dana trajanja Javnog poziva, pri čemu je do sada doneto više od 12.000 rešenja, a ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava iznosi 800 miliona dinara.

Ubrzana isplata i važni koraci za pčelare

U cilju brže isplate podsticaja, automatska administrativna obrada zahteva sprovodiće se na dnevnom nivou, kako bi korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove u najkraćem roku bila uručena rešenja i isplaćena sredstva na račune prijavljene u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprava radi blagovremenog preuzimanja i prihvatanja rešenja. Ukoliko nemaju primedbi na doneto rešenje, potrebno je da se odreknu prava na žalbu, kako bi rešenje postalo pravosnažno i postupak isplate dodatno ubrzan.

Rok za podnošenje zahteva po ovom Javnom pozivu je 15. jul 2026. godine, te pozivamo sve zainteresovane pčelare koji još nisu podneli zahtev da to učine u predviđenom roku.

Dodatne informacije i kontakt

Za dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti:

Putem telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107

Putem imejla: office@minpolj.gov.rs, uap.callcentar@minpolj.gov.rs i uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs

Putem društvenih mreža: Instagram i Fejsbuk nalozi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Uprave za agrarna plaćanja.