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Pčelari ističu da je ova godina jedna od boljih u poslednjem periodu, jer su vremenske prilike pogodovale cvetanju voćnih vrsta i bagrema, što se direktno odrazilo na unos nektara i razvoj pčelinjih društava.

- Što se tiče prinosa, on je izuzetno dobar. Košnice su u bruto težini preko 100 kilograma, tako da očekujemo od 25 do 30 kilograma meda za vrcanje po jednom društvu, a možda i više. Naravno, deo meda mora ostati pčelama za dalji razvoj i pripremu za zimu. Unos polena i ranog nektara bio je odličan. Sve voćne vrste, šljiva, trešnja, breskva i jabuka maksimalno su iskorišćene, a i bagrem je ove godine dao svoj puni potencijal - rekao je za RINU pčelar i voćar Tiosav Salemović iz čačanskog sela Lipnica.

Uz dobre prinose, pčelarima stiže i podrška države. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za košnice pčela.

- Javni poziv otvoren je od 15. juna do 15. jula 2026. godine. Pravo na podsticaje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju upisana pčelinja društva u odgovarajuće registre. Neophodno je da podnosilac zahteva bude vlasnik košnica ili član gazdinstva koji je njihov vlasnik. Visina podsticaja ove godine iznosi 1.000 dinara po košnici pčela - rekla je Slađana Miletić iz PSSS Čačak.

Foto: RINA

Prema rečima Marine Marić Antić, direktorke Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Čačak za prijavu potrebno dostaviti osnovne podatke o gazdinstvu, identifikacioni broj gazdinstva sa životinjama, broj pčelinjih društava i broj košnica koje su predmet podsticaja.

- Ovo je značajna pomoć pčelarima i prilika da dodatno unaprede svoju proizvodnju, opremu i uslove rada - istakla je Marić Antić, direktorka PSSS Čačak.

Dok priroda ove godine nagrađuje trud pčelara bogatim pašama i dobrim prinosima, državni podsticaji predstavljaju dodatni vetar u leđa onima koji svojim radom čuvaju jednu od najvažnijih grana poljoprivrede i obezbeđuju dragoceni domaći med na našim trpezama.