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Dušan Borovčanin, savetnik direktora EXPO 2027 doo za međunarodne odnose i saradnju, učestvovao je na panel diskusiji „Expos Beyond the Event: Impact & Legacy“ u okviru međunarodnog samita FII PRIORITY Europe 2026, održanog u Rimu. Na panelu su, pored predstavnika Ekspo 2027 Beograd, učestvovali Talal H. AlMari, izvršni direktor Ekspo 2030 Rijad, Dimitri S. Kerkenzes, generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), gradonačelnik Milana Đuzepe Sala, kao i predstavnici Ekspo Milano 2015.

Panel je bio posvećen ulozi međunarodnih izložbi u podsticanju ekonomskog razvoja, privlačenju investicija, jačanju međunarodne saradnje i stvaranju dugoročnog nasleđa za gradove i države domaćine. Govoreći o značaju velikih međunarodnih događaja, Borovčanin je istakao da se uspeh Ekspo izložbi ne meri isključivo brojem posetilaca ili izgrađenom infrastrukturom, već njihovom sposobnošću da stvaraju trajnu vrednost za društvo.

„Najuspešnije Ekspo izložbe nisu one koje se pamte samo po rekordnim brojkama, već one koje iza sebe ostavljaju nova partnerstva, investicije, znanje i prilike za buduće generacije. Prava vrednost Ekspo manifestacija ogleda se u njihovoj sposobnosti da podstaknu dugoročni razvoj i povežu ljude, ideje i ekonomije širom sveta“, rekao je Borovčanin.

On je dodao da će Ekspo 2027 Beograd biti prilika da Srbija dodatno učvrsti svoju poziciju na međunarodnoj mapi inovacija, kulture, sporta i poslovne saradnje. „Dok se svet suočava sa sve složenijim izazovima, međunarodne izložbe predstavljaju jedinstvene platforme za dijalog, razmenu znanja i izgradnju poverenja. Ekspo 2027 Beograd biće prilika da Srbija pokaže kako međunarodne izložbe mogu da stvore trajnu vrednost za građane, privredu i buduće generacije. Naš cilj nije samo uspešno organizovan događaj, već nasleđe koje će trajati decenijama nakon završetka izložbe“, naglasio je Borovčanin.

FII PRIORITY Europe jedan je od vodećih međunarodnih skupova posvećenih investicijama, ekonomskom razvoju i globalnoj saradnji. Ovogodišnji samit okupio je predstavnike vlada, međunarodnih finansijskih institucija, investicionih fondova i najvećih svetskih kompanija kako bi razgovarali o budućnosti evropskog i globalnog razvoja.