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Samoa će se predstaviti kroz temu „Ritmovi Samoe: Povezivanje kroz sport, trgovinu i kulturu“. Kao jedna od najautentičnijih pacifičkih država, Samoa u Beograd donosi jedinstven spoj polinežanske kulture, prirodnih lepota, sporta i tradicije zajedništva poznate kao Fa’a Samoa – samoanski način života.

Smeštena u srcu Pacifika, između Novog Zelanda i Havaja, Samoa je poznata po spektakularnim vulkanskim pejzažima, koralnim grebenima, vodopadima i lokalitetima kao što su To Sua Ocean Trench i Saleaula lava polja. Zemlja je dom i Fagaloa Bay, Uafato Tiavea zone, Unesko biosfernog rezervata prepoznatog po izuzetnom biodiverzitetu i očuvanju prirode kroz saradnju lokalnih zajednica.

Kultura, tradicija i sport

Kultura Samoe duboko je ukorenjena u muzici, plesu i sportu. Tradicionalni plesovi Siva Samoa, Sasa i Fa’ataupati predstavljaju važan deo nacionalnog identiteta, dok tradicionalni sport kilikiti (samoanska verzija kriketa) i danas okuplja zajednice tokom proslava.

Sport predstavlja jedan od najvažnijih simbola Samoe i važan deo duha Fa’a Samoa. Iako ima populaciju od oko 220.000 stanovnika, Samoa je svetu podarila brojne međunarodno priznate sportiste u ragbiju, boksu i dizanju tegova, poput Dejvida Tue, Džozefa Parkera i olimpijke Ele Opeloge. Samoa je svetu dala i brojne poznate ličnosti iz sveta umetnosti i pop kulture, među kojima su operski pevač Pene Pati, glumac KJ Apa i holivudska zvezda Dvejn „The Rock” Džonson.

Uspešna tradicija izlaganja na Expo manifestacijama

Samoa je svoje prisustvo na svetskim izložbama uspešno gradila i kroz prethodna učešća:

Expo 2020 Dubai: Paviljon Samoe privukao je više od 340.000 posetilaca.

Expo 2025 Osaka: Paviljon Samoe posetilo je više od 1,4 miliona ljudi.

Nacionalni dan Samoe na Expo 2027 Beograd biće obeležen 3. jula 2027. godine, uz tradicionalne nastupe kulturnih izvođača i predstavljanje poznatih sportskih ličnosti.

Fokus na održivi razvoj i saradnju

Savremena Samoa razvija se kroz turizam, poljoprivredu i ribarstvo, uz snažan fokus na zaštitu okeana i klimatsku otpornost. Srbija i Samoa povezane su kroz multilateralne organizacije kao što su Ujedinjene nacije i Svetska trgovinska organizacija. Expo 2027 Beograd predstavlja važnu priliku za uspostavljanje novih veza i kulturnu razmenu. Posetioci će imati priliku da otkriju i autentičnu gastronomiju Samoe, poput specijaliteta oka, palusami i fa’alifu taro, kao i tradicionalne napitke koko Samoa i ’ava.

„Samoa na Expo 2027 Beograd donosi snažnu priču o zajedništvu, kulturi i povezivanju ljudi kroz sport, muziku i tradiciju. Njeno učešće pokazuje kako jedna mala ostrvska država može da bude globalno prepoznata po svojoj kulturnoj autentičnosti, sportskim uspesima i održivom razvoju“, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Kroz temu „Ritmovi Samoe“, ova pacifička zemlja u Beograd donosi duh okeana, snagu zajedništva i energiju kulture koja povezuje generacije, spajajući prirodnu lepotu i savremeni razvoj u jedinstven ritam Pacifika.