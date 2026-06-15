Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd zaključila je okvirni sporazum za usluge globalne PR podrške sa konzorcijumom kompanija MC Group iz Berlina i Stratcom International iz Beograda, nakon sprovedenog međunarodnog postupka javne nabavke za izbor globalne PR agencije za potrebe specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Međunarodne ponude na javnom pozivu

Na javni poziv pristigle su ponude istaknutih međunarodnih agencija: Karv iz Njujorka, Konzorcijum MC Group (Berlin) i Stratcom International (Beograd), Third Floor DWC LLC iz Dubaija.

Prilikom izbora ponuđača, pored finansijskog aspekta, posebno su vrednovane međunarodne reference, iskustvo u promociji Ekspo izložbi i drugih globalnih događaja, kao i kapacitet za realizaciju komunikacionih kampanja na ključnim svetskim tržištima.

Vrednost i predmet ugovora

Vrednost zaključenog okvirnog sporazuma iznosi 69.500.000 dinara bez PDV-a. Ovaj iznos predstavlja procenjenu maksimalnu vrednost potencijalnih usluga, dok će se pojedinačna plaćanja realizovati u skladu sa stvarnim potrebama naručioca.

Predmet ugovora obuhvata širok spektar usluga globalne PR podrške: razvoj i sprovođenje međunarodne komunikacione strategije, saradnju sa vodećim svetskim medijima i medijska partnerstva, organizaciju medijskih događaja i uspostavljanje međunarodne medijske kancelarije, kriznu komunikaciju i savetodavnu podršku tokom priprema za izložbu.

Ko je MC Group?

Kompanija MC Group iza sebe ima saradnju sa više od 40 vlada širom sveta na projektima javne diplomatije, nacionalnog brendiranja, promocije investicija i turizma.

Institucionalni klijenti: Evropska komisija, nemački Bundestag, brojne nacionalne institucije i razvojne agencije.

Globalni događaji: Komunikaciona podrška za FIFA Svetska prvenstva, Olimpijske igre, Formulu 1, Dejvis Kup, ATP turnire i festival "Rok in Rio".

Korporativni klijenti: Generali, Lidl, Bayer, Braun, Aerodrom Berlin Brandenburg i drugi.

- Međunarodna promocija predstavlja jedan od ključnih segmenata priprema za Ekspo 2027 Beograd. Naš cilj je da do početka izložbe dodatno povećamo globalnu prepoznatljivost Beograda, Srbije i same izložbe na svim važnim svetskim tržištima, kako bismo privukli nove investicije i ojačali poslovne veze sa državama učesnicama. Iskustvo i međunarodna mreža partnera MC Group biće značajan resurs u ostvarivanju tog cilja - izjavio je direktor kompanije "EXPO 2027" d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd sa temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve" biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.