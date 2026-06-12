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U koloni ljudi koji nose džakove sa peskom. U komšijskom pozivu, u volonterskom prsluku, u rukama koje pakuju hranu, lekove, garderobu, ono što je u tom trenutku nekome najpotrebnije. I uvek, gotovo po pravilu, bez velike priče o tome.

Taj osećaj za drugog duboko je upisan u naše društvo. Nekada su se na njemu gradili putevi, škole i prvi sajamski prostori u Beogradu. Ljudska spremnost se pokazivala jer su svi verovali da lični doprinos ima smisla onda kada postane deo zajedničkog poduhvata.

Od osnivanja Crvenog krsta Srbije 1876. godine pa do danas, ideja pomoći drugima nije nestala, već je samo menjala oblike. Ostala je ista spremnost da se bude tu kada je najvažnije. Tokom poplava 2014. godine, hiljade ljudi nije čekalo da neko drugi pomogne. Isto se dogodilo i tokom pandemije – kada je svet stao, mnogi u Srbiji su tada odlučili da se pokrenu.

Vrednost volontiranja u svakodnevici i krizama

Prava vrednost volontiranja vidi se u kriznim situacijama, ali se prepoznaje i u svakodnevici:

U dobrovoljnom davanju krvi

U vremenu koje neko odvoji da sasluša drugoga

U tihoj podršci onima kojima je pomoć najpotrebnija

Volontiranje je istovremeno i velika učionica znanja: mesto na kojem se stiču prva iskustva, uči odgovornost, komunikacija i rad u timu, ali i prilika da čovek postane deo događaja koji se pamti celog života. Ono okuplja ljude različitih godina, profesija i životnih iskustava. Svako donosi ono što ima: znanje, vreme, energiju, strpljenje ili veštinu. Među volonterima su studenti, lekari, vozači, penzioneri, ali i ljudi poput bake Perside, najstarije volonterke u zemlji, koja pokazuje da solidarnost može doživotno da traje.

Foto: Marko Karović

Ono o čemu se ređe govori jeste šta volontiranje menja kod samih volontera. Pored osećaja da su nekome pomogli, oni stiču nova iskustva, samopouzdanje, kontakte i priliku da bolje razumeju ljude iz drugačijih sredina.

Iskustva sa svetskih izložbi: Volonteri kao prva slika domaćina

Takva iskustva posebno su vidljiva na velikim međunarodnim događajima. Na Ekspu u Osaki, među hiljadama posetilaca i učesnika iz celog sveta, volonteri su imali važnu ulogu kao prvi kontakt, prva informacija i prvo lice zemlje domaćina.

Evo šta izdvajaju oni koji su prošli kroz to veliko iskustvo:

Juki iz Japana se prijavila jer je želela da unapredi znanje jezika, a iz tog angažmana ponela je mnogo više:

- Za tri meseca upoznala sam ljude iz celog sveta i stekla uspomene koje ću pamtiti ceo život - poručila je Juki.

Tunde iz Butana je prvi put volontirao upravo na Ekspou:

Foto: Privatna Arhiva

- Naučio sam mnogo novih stvari i upoznao ljude koje inače nikada ne bih sreo. Bilo je naporno, ali i zabavno - zaključio je Tunde.

Lusil iz Francuske ističe da joj je ovaj angažman prvenstveno pomogao da razvije dublje razumevanje različitih kultura i bolje razume ljude koji dolaze iz potpuno drugačijih sredina.

1/5 Vidi galeriju Vučić pokazao kako izgleda Ekspo 2027. gradilište Foto: Printskrin Pink TV

Iza takvih priča stoji ozbiljna priprema. Kako objašnjava Sasai, koja je bila zadužena za japanski paviljon, volonteri prolaze kroz višemesečne obuke, od komunikacije i jezika do rada sa posetiocima iz različitih kultura. Na događaju kao što je Ekspo, volonteri moraju da budu spremni da dočekaju, usmere, objasne, pomognu i predstave svoju zemlju na najbolji način.

Ekspo 2027 Beograd: Otvorena vrata za 20.000 volontera

Upravo takva prilika dolazi i u Srbiju. Na Ekspou 2027 u Beogradu očekuje se više od četiri miliona posetilaca i učešće više od 130 zemalja. Da bi jedan tako veliki sistem funkcionisao besprekorno, biće potrebno više od 20.000 volontera. Oni će direktno pomagati u organizaciji, ali će istovremeno biti i važan deo slike koju će svet poneti iz Srbije.

Posetioci će pamtiti paviljone, programe, koncerte, sportske događaje i susrete sa novim idejama. Ali podjednako će pamtiti i ljude koji su im pokazali put, odgovorili na pitanje, pomogli kada se nisu snalazili ili im jednostavno dali osećaj da su dobrodošli.

Zato je volontiranje na Ekspou 2027 jedinstvena prilika da mladi, ali i svi drugi koji žele da budu aktivni učesnici, steknu iskustvo koje se pamti, razviju nove veštine i ponosno učestvuju u najvećem međunarodnom događaju koji će Srbija do sada organizovati.