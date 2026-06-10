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Ugovor su, u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu, potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesarka sekcije Japana za Ekspo 2027 Beograd Sačiko Jošimura (Sachiko Yoshimura).

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

1/8 Vidi galeriju Još jedna velesila potvrdila dolazak: Japan potpisao ugovor učešću na izložbi EXPO 2027 u Beogradu Foto: MUST

Učešće na izložbi u Beogradu potvrdilo je više od 135 zemalja, među kojima je i SAD koje su prethodnog meseca potpisale ugovor o učešću.

U Surčinu je u toku izgradnja Ekspo kompleksa, Nacionalnog stadiona i prateće infrastrukture, uključujući nove saobraćajnice, železničke veze i stambeno-poslovne sadržaje.

Takođe, za izložbu Ekspo 2027 u Beogradu biće neophodno više od 20.000 volontera, a prijave za zainteresovane počele su 15. maja.