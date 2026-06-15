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Uspeh Ekspa meri se njegovom sposobnošću da inspiriše čudo, da neguje povezivanje i da otvori nove načine sagledavanja sveta i zajedničke budućnosti, rekao je generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkences.

Prema rečima generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Ekspo je mnogo više od izložbe

- To je globalno mesto susreta gde se znanje, kreativnost i inovacije spajaju. Poseta Ekspu je bogato i korisno obrazovno iskustvo. Za ljude svih uzrasta, a posebno za mlade ljude, Ekspo otvara vrata otkrićima i mašti - kaže Dimitri Kerkences.

Posetioci Ekspo izložbi mogu da se upoznaju sa kulturnim tradicijama dalekih nacija, ali i najnovijim tehnološkim inovacijama.

- Od nepoznatih kuhinja do novih oblika zabave, Ekspo okuplja raznolikost iskustava koja je teško uporediti na bilo kom drugom mestu ili događaju. Ekspo budi radoznalost i poziva na razmišljanje. Kao rezultat toga, svaka osoba prati svoj put, oblikovan trenucima čuda, inspiracije i iznenađenja, i odlazi sa jedinstvenim razumevanjem sveta i njegovih mogućnosti - istakao je Dimitri Kerkences.