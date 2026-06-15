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Kandidati za Ekspo Plejmejkers (Expo Playmakers) program za volontere najviše se prijavljuju za pozicije koje im omogućavaju direktan kontakt sa međunarodnim učesnicima, delegacijama i posetiocima iz celog sveta: rad u paviljonima, podršku sportskim i edukativnim programima, protokol, pres centar, informisanje posetilaca i podršku zemljama učesnicama.

To pokazuje da budući volonteri Ekspa 2027 žele da budu u samom srcu najvećeg međunarodnog događaja sledeće godine, na mestima gde će se svakodnevno susretati različiti jezici, kulture, programi i ljudi koji 2027. godine dolaze u Beograd.

Za samo mesec dana od otvaranja Ekspo Plejmejker platforme, više od 6.600 kandidata iz Srbije, regiona i iz više od 62 zemlje sveta, prijavilo se za volonterski program najvećeg međunarodnog događaja ikada održanog u Srbiji. Budući Plejmejkeri dolaze iz različitih sredina, kultura i profesija. Među njima su studenti, sportisti i ljudi različitih zanimanja, a povezuje ih ista želja da kao volonteri budu deo događaja koji će 2027. godine okupiti svet u Srbiji.

- Kada danas gledamo koliko se svet raduje Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026, koliko se zemalja, gradova, navijača i volontera već priprema za taj događaj, jasno je koliko velike međunarodne manifestacije pokreću ljude. Upravo takvu energiju Srbija će osetiti sledeće godine kroz Ekspo 2027. Ekspo će u Beograd dovesti više od četiri miliona posetilaca, međunarodne učesnike i programe iz celog sveta. Zatop su nam potrebni Plejmejkeri, ljudi koji imaju znanje, osmeh, energiju i želju da budu deo najvećeg događaja na svetu sledeće godine - rekao je direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

On je istakao da će za mlade ljude Ekspo 2027 biti velika učionica znanja, jezika, kultura, timskog rada i iskustva koje se ne stiče svakog dana.

- Pozivam studente, sportiste, kreativce i sve koji žele da vide kako izgleda organizacija globalnog događaja iznutra, da se prijave za naš volonterski program. Svet dolazi u Beograd, a Plejmejkeri, naši volonteri, biće oni koji će im prvi poželeti dobrodošlicu - poručio je Jerinić.

Globalni interes i podrška šampiona

Najviše prijava, očekivano, dolazi iz Srbije i zemalja regiona, ali su se kandidati prijavili i iz Rusije, Nemačke, Švajcarske, Austrije, Kanade, Italije, Japana, Francuske i brojnih drugih zemalja sveta.

Podršku novoj generaciji Plejmejkera pružili su i ambasadori programa, osvajačica olimpijske medalje u tekvondou Tijana Bogdanović i nosilac zlatne medalje poslednjeg održanog Evropskog prvenstva u vaterpolu, vaterpolista Milan Glušac. Kao sportisti koji znaju koliko su timski rad, disciplina, odgovornost i poverenje važni za veliki rezultat, oni su simboli vrednosti na kojima počiva i ovaj volonterski program.

Otvoreno 48 pozicija i brojne pogodnosti

Na platformi je trenutno otvoreno 48 volonterskih pozicija, koje pokrivaju gotovo sve segmente organizacije specijalizovane izložbe. Učesnike očekuje rad u jedinstvenom međunarodnom okruženju, specijalizovane obuke, sertifikat o učešću, partnerske pogodnosti, kao i prilika da steknu znanja i iskustva važna za dalji profesionalni razvoj.

Ekskluzivne pogodnosti za Ekspo volontere:

Popust od 27 odsto na direktne letove kompanije Air Serbia ka svim destinacijama,

Besplatan železnički prevoz koji obezbeđuje Srbija Voz u trajanju od 15. aprila do 30. avgusta,

Različiti popusti na tarife i usluge kompanije Telekom Srbija,

Mogućnost ostvarivanja dodatnih ESPB bodova za studente, u skladu sa zvaničnim odlukama i opštim aktima visokoškolskih ustanova. Kako se prijaviti?

Volonterska platforma dostupna je na zvaničnoj adresi:

https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/

Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina.

Za dodatne informacije dostupan je i kontakt centar Ekspo 2027 Beograd na broj: 011 2027 555.