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Cilj projekta je razvoj digitalne platforme koja će, u susret Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, objediniti turističke programe, pakete i ture iz cele Srbije.

Projekat se realizuje u okviru programa Ministarstva turizma i omladine za promociju, edukaciju i obuke u turizmu, u svrhu unapređenja digitalne vidljivosti turističke ponude Srbije na domaćem i međunarodnom tržištu.

Prva faza obuhvata pripremu sadržaja, standardizaciju turističke ponude i definisanje komunikacionog okvira platforme. U ovoj fazi planirana je i promocija turističkih programa za sezonu od jula do oktobra 2026. godine. Povezivanje turističkih aranžmana sa posetom EXPO 2027 kroz koncept „2 dana EXPO + 3 dana Srbija“ predviđeno je kao naredna faza projekta.

Projekat se realizuje u saradnji sa Fakultetom za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, Visokom turističkom školom. Studenti, profesori i stručnjaci učestvuju u radionicama posvećenim razvoju turističkih proizvoda, brendiranju destinacija, storytellingu u turizmu, digitalnom marketingu i kreiranju turističkih paketa.

Foto: ATIS

Aktivnosti obuhvataju izradu marketing plana, razvoj promotivnih sadržaja i digitalnih komunikacionih rešenja na srpskom i engleskom jeziku, uz definisanje ključnih poruka i ciljnih grupa za domaće i međunarodno tržište.

Završna faza projekta predviđa prezentaciju i evaluaciju rešenja nastalih tokom radionica na završnom studentskom pitch događaju.

Kao institucionalni partner EXPO 2027, ATIS nastavlja aktivnosti na jačanju međunarodne prepoznatljivosti Srbije kao turističke destinacije, kao i na povezivanju turističke industrije, obrazovnih institucija i digitalnih tehnologija.

Prvi turistički programi i paketi biće predstavljeni javnosti tokom jula 2026. godine, putem platforme Visit Serbia i pratećih digitalnih kanala.