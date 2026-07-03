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MK Group i Fortenova grupa su u januaru 2026. godine potpisale ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim MK Group postaje većinski vlasnik jedne od najznačajnijih prehrambenih kompanija u regionu. Transakcija je najavljena kao jedan od najvažnijih akvizicionih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regiona. O procesu integracije i zajedničkim budućim planovima govore Ivan Zeković, direktor MK Agri-Food divizije, i Vladimir Milović, direktor Dijamanta.

MK Group je prošle godine uspostavila novu organizaciju i formirala MK Agri-Food diviziju. Šta je bio strateški razlog za taj korak?

Ivan Zeković: Kompanija MK Group potekla je iz agrara i tokom više od četiri decenije razvoja rasla je i širila se u više sektora. Poljoprivreda i prehrambena industrija ostale su jedan od temelja našeg sistema, što sa ponosom ističemo.

Formiranjem MK Agri-Food divizije želeli smo da uspostavimo jasniji, efikasniji i snažniji organizacioni okvir za kompanije koje posluju u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. To podrazumeva bolju koordinaciju, brže donošenje odluka, razmenu znanja između kompanija članica, ali i snažniju finansijsku, investicionu i upravljačku podršku njihovom razvoju.

Foto: Jakov Simović

Naša strategija usmerena je na aktivan razvoj kompanija koje su u našem vlasništvu. Želimo da im damo dodatnu snagu, otvorimo prostor za investicije, unapređenje procesa, inovacije i dugoročan rast. Upravo zato je MK Agri-Food divizija važna, jer objedinjuje iskustvo, kapital, operativno znanje i ambiciju da dalje razvijamo poljoprivredni i prehrambeni sektor Srbije i regiona.

Akvizicija Dijamanta dolazi u trenutku kada MK Group najavljuje i realizuje više velikih ulaganja u agrarnoj i prehrambenoj industriji koju ste pomenuli. Kako se Dijamant uklapa u tu širu strategiju?

Ivan Zeković: Dijamant se potpuno prirodno uklapa u strategiju MK Agri-Food divizije. Reč je o kompaniji sa izuzetno snažnim brendovima, razvijenom industrijskom bazom, velikim tržišnim iskustvom i pozicijom koja je važna za Zrenjanin, ali i za celokupnu prehrambenu industriju Srbije.

Ova akvizicija je deo šireg investicionog ciklusa u kojem MK Group konkretno pokazuje da veruje u poljoprivredu naše zemlje. Pored Dijamanta, radimo na izgradnji fabrike alkohola Sunal u Kovačici i na projektu nove fabrike Carnex u Vrbasu. Fabrika Sunal je investicija vredna više od 58 miliona evra, sa planiranim kapacitetom proizvodnje od oko 33 miliona litara alkohola. Zahvaljujući ovoj investiciji, Srbija će prvi put od uvoznika postati značajan neto izvoznik alkohola. Nova fabrika Carnex predstavlja još jedan važan razvojni projekat u koji ulažemo 100 miliona evra. Potpisan je ugovor o projektovanju i izgradnji novog proizvodnog pogona, kojim ćemo unaprediti kapacitete, uvesti nove proizvodne linije, poboljšati logistiku, razvijati nove proizvode i tehnologije i doprineti još većoj bezbednosti zaposlenih i održivosti poslovanja.

To je naš pristup: ulagati u proizvodnju, tehnologiju, ljude, domaće kompanije i proizvode koji imaju tržište. Srbija ima izuzetnu poljoprivrednu osnovu, ali se vrednost stvara onda kada se sirovina pretvara u kvalitetan, konkurentan i prepoznatljiv proizvod. Tu MK Agri-Food divizija vidi svoju najvažniju ulogu.

Kada se sve to sagleda zajedno, jasno je da ne govorimo o pojedinačnim potezima, već o strateškom razvoju snažnog poljoprivredno-prehrambenog sistema. Naš cilj je da ulažemo u domaću proizvodnju, prehrambenu sigurnost, izvoznu konkurentnost i kompanije koje imaju potencijal da budu još snažnije.

Dijamant je prošao kroz veliki investicioni ciklus pre ulaska u MK Group. Šta biste posebno izdvojili kao najvažniji rezultat tog perioda?

Vladimir Milović: Za Dijamant je prethodni period bio veoma važan, jer smo pokrenuli značajan investicioni i razvojni ciklus koji je kompaniji doneo novu industrijsku snagu. Modernizovan je deo fabrike star više od 40 godina, uloženo je više od 40 miliona evra, udvostručeni su proizvodni kapaciteti, unapređena je konkurentnost i povećan tržišni udeo. Danas Dijamant ima pogone koji su među tehnološki najmodernijima u industriji.

Foto: Jakov Simović

Akviziciju koju realizuje MK Group vidimo upravo kao nastavak tog puta. Dijamant danas ne ulazi u novi sistem kao kompanija kojoj je potreban zaokret, već kao stabilna, modernizovana i tržišno snažna kompanija kojoj novi vlasnik može da omogući dodatno ubrzanje.

Šta MK Group prepoznaje kao najveći potencijal Dijamanta?

Ivan Zeković: Dijamant ima više nivoa vrednosti. Prvi su njegovi brendovi, Dijamant, Dobro Jutro i drugi proizvodi koji su generacijama prisutni u domaćinstvima. Drugi je industrijski potencijal, posebno nakon velikog investicionog ciklusa i modernizacije proizvodnje koje je Vladimir pomenuo. Treći je znanje zaposlenih i operativno iskustvo kompanije. Četvrti je tržišna pozicija, Dijamant je lider u tri od četiri ključne kategorije i izvozi na 16 tržišta.

Naša namera nije da samo sačuvamo sve ono što Dijamant već ima. Želimo da taj potencijal dodatno razvijemo. To znači da ćemo pažljivo analizirati prilike za dalja ulaganja, nove proizvode, jačanje distribucije, efikasnije procese, inovacije i regionalno širenje.

Važno je istaći i da poštujemo sve što je urađeno do sada. Fortenova grupa je u prethodnom periodu stabilizovala kompaniju, investirala značajna sredstva i stvorila preduslove za novu razvojnu fazu. Naš zadatak je da tu fazu otvorimo na način koji je odgovoran prema zaposlenima, partnerima, potrošačima i tržištu.

Kako su zaposleni u Dijamantu reagovali na ulazak u sistem MK Group?

Vladimir Milović: Za zaposlene je svaka promena vlasničke strukture važna tema i prirodno je da ljudi žele stabilnost i sigurnost. Ono što je u ovom procesu važno jeste da Dijamant ulazi u sistem koji dobro poznaje agrar i prehrambenu industriju, ima dugu tradiciju, kredibilitet, ozbiljnu investicionu snagu i jasnu nameru da razvija kompanije članice.

Reakcije zaposlenih su pozitivne upravo zbog svega toga. Ljudi prepoznaju da MK Group nije finansijski investitor koji kratkoročno posmatra kompaniju, već sistem koji razume proizvodnju, tržište, poljoprivredu, logistiku, brendove i zaposlene.

Dijamant u ovaj noviciklus ulazi sa značajnim kapitalom znanja akumuliranim tokom poslovanja unutar Fortenova grupe. Naši zaposleni su imali priliku da se u takvom okruženju koje primenjuje najbolje poslovne prakse i operativne modele, dodatno edukuju, razvijaju i profesionalno napreduju.

Naša očekivanja su da u okviru MK Group dobijemo dodatnu stabilnost, nove mogućnosti i širi prostor za razvoj. To je dobra vest za zaposlene, za Zrenjanin i za sve partnere.

Da li će integracija Dijamanta u MK Group značiti promene za potrošače i partnere?

Ivan Zeković: Naš prvi cilj je kontinuitet. Dijamant je snažan brend i potrošači od njega očekuju kvalitet, dostupnost i poverenje. To se ne menja. Naprotiv, želimo da dodatno ojačamo ono zbog čega je Dijamant već decenijama prisutan u domaćinstvima.

Za partnere je poruka takođe jasna. Ulazak u MK Group znači stabilnost, dugoročnost i mogućnost daljeg razvoja saradnje. Dijamant ima važnu ulogu u lancu vrednosti, od sirovinske baze i proizvodnje do distribucije i krajnjih potrošača. Upravo tu vidimo veliki prostor za sinergiju sa našim postojećim znanjem i sistemom.

Integracija će biti postepena, odgovorna i usmerena na stvaranje dodatne vrednosti. Ne želimo promene radi promena, već promene koje donose bolje procese, veći kvalitet, efikasnost i nove mogućnosti za rast.

Kako ocenjujete poslovne rezultate Dijamanta i šta oni govore o potencijalu kompanije?

Vladimir Milović: Dijamant je kompanija sa stabilnom tržišnom osnovom, snažnim i dugogodišnje građenim brendovima i značajnim poslovnim rezultatima. Tokom 2025. godine ostvarili smo poslovne prihode od 169 miliona evra, uz snažno prisustvo na domaćem tržištu i izvoz u 16 zemalja, kao i EBITDA iznad 5 miliona evra, što potvrđuje održivost našeg poslovnog modela.

Kontinuitet u poslovanju, jaka tržišna pozicija i liderska uloga u kategorijama jestivih ulja, majoneza i margarina govore o kvalitetno postavljenim procesima, efikasnom lancu snabdevanja i sposobnosti kompanije da se prilagodi izazovnim tržišnim okolnostima, uključujući volatilnost cena ključnih sirovina i materijala.

Posebno bih izdvojio investicioni projekat ‘Sunflower’, vredan 43 miliona evra, koji smo realizovali tokom 2025. godine u Zrenjaninu. Ovim projektom udvostručili smo kapacitet prerade suncokretovog zrna, sa 180.000 na 360.000 tona godišnje, a novi pogon za preradu pušten je u rad u januaru 2026. godine. Reč je o savremenom i visoko efikasnom postrojenju koje primenjuje najbolju dostupnu tehnologiju sa dokazanim rezultatima u našoj industriji.

Za nas je najvažnije to što ovi rezultati potvrđuju da Dijamant ima zdravu i stabilnu osnovu za dalji razvoj. U novoj fazi, sa MK Group kao partnerom, fokusiraćemo se na dodatno razvijanje tog potencijala kroz nove investicije, inovacije, operativna unapređenja i dalje jačanje tržišne pozicije, kako u zemlji tako i na inostranim tržištima.

Ono što je za nas takođe bitno, rezultati potvrđuju da Dijamant ima zdravu osnovu za dalji razvoj. U novoj fazi, sa MK Group, fokus će biti na tome da se taj potencijal dodatno razvija kroz investicije, inovacije, operativna unapređenja i jačanje tržišne pozicije.

Šta za Dijamant znači biti deo sistema koji je regionalno prisutan i investiciono snažan?

Vladimir Milović: Za Dijamant to znači nove šanse. Ulazak u tako veliki sistem kao što je MK Group otvara mogućnost da se znanje, tržišta i investiciona podrška povežu na sistematičniji način.

Dijamant već ima značajno regionalno prisustvo i izvozi na 16 tržišta. Ali u okviru MK Group možemo da razmišljamo još ambicioznije o novim proizvodima, novim tržištima, jačanju brendova i dodatnom unapređenju proizvodnje. Za nas je posebno važno što MK Group razume industriju, zbog toga verujem da će saradnja biti prirodna i produktivna.

Dijamant ima dugu tradiciju i snažnu lokalnu ukorenjenost. Koliko je za MK Group važna ta dimenzija kompanije?

Ivan Zeković: Veoma je važna. Kada preuzimate kompaniju kao što je Dijamant, ne preuzimate samo fabriku i brendove. Preuzimate i tradiciju, poverenje potrošača, odnos sa dobavljačima, vezu sa lokalnom zajednicom i odgovornost prema zaposlenima.

Dijamant ima istoriju koja datira od 1938. godine i izrastao je u jednu od najprepoznatljivijih prehrambenih kompanija u Srbiji. Upravo zbog toga procesu integracije pristupamo pažljivo, sa poštovanjem prema svemu što kompanija predstavlja.

MK Group ima iskustvo u razvoju velikih sistema, ali i svest da se uspešne kompanije ne grade samo kroz investicije, već i kroz kulturu, vrednosti i ljude. Zato je za nas važno da Dijamant zadrži ono što ga čini prepoznatljivim, a da kroz novu vlasničku strukturu dobije dodatnu snagu za rast.

Pored tržišnih rezultata, Dijamant je prepoznat i po društveno odgovornim aktivnostima. Kako vidite taj deo poslovanja u novom sistemu?

Vladimir Milović: Društvena odgovornost je deo identiteta Dijamanta. Kompanija je godinama prisutna u zajednici, ne samo kao proizvođač i poslodavac, već i kao partner različitim inicijativama koje imaju društveni značaj. Za društveno odgovorne aktivnosti osvojili smo i brojna priznanja.

Važno nam je da se taj kontinuitet nastavi i sigurni smo da će nas MK Group na tom putu podržati. Dijamant ima obavezu prema zajednici u kojoj posluje, prema mladima, zaposlenima i potrošačima.

U tom smislu vidimo jasnu sinergiju sa MK Group, koja takođe ima snažnu tradiciju društveno odgovornog poslovanja.

Koja je glavna poruka koju želite da pošaljete tržištu nakon završetka integracije?

Ivan Zeković: Poruka je da MK Group nastavlja da ulaže u ono iz čega je potekla, u agrar, prehrambenu industriju i domaću proizvodnju. Dijamant je važan deo te strategije i važan korak u daljem razvoju MK Agri-Food divizije. Mi u ovu akviziciju ulazimo dugoročno, odgovorno i sa jasnom ambicijom da Dijamant bude još snažnija kompanija. Želimo da razvijamo njegove brendove, proizvodnju, ljude i tržišni potencijal. Istovremeno, želimo da doprinesemo razvoju šireg prehrambeno-poljoprivrednog sektora Srbije.