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Izmenama i dopunama Uredbe obezbeđena su dodatna sredstva za direktna plaćanja u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 2,5 milijarde dinara.

Raspodela dodatnih sredstava

1,2 milijarde dinara opredeljeno je za podsticaje po košnici pčela. Raspisivanje javnog poziva za ovu meru očekuje se u narednim danima, u skladu sa Kalendarom podsticaja koji je objavljen prvi put ove godine.

900 miliona dinara namenjeno je za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.

350 miliona dinara obezbeđeno je za isplatu podsticaja za kvalitetne priplodne prvotelke za 2025. godinu.

Rešenje za zaostale isplate iz 2025. godine

Sredstva od 350 miliona dinara namenjena su poljoprivrednicima koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim isplatama zbog grešaka u spiskovima koje su dostavljale glavne odgajivačke organizacije. Zahvaljujući razumevanju i podršci Ministarstva finansija, koje je izašlo u susret ovom problemu, obezbeđena su neophodna sredstva kako bi svi poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju propisane uslove mogli da dobiju podsticaje.

- Ministarstvo nastavlja da oblikuje agrarnu politiku u skladu sa potrebama poljoprivrednih proizvođača, uz odgovorno upravljanje raspoloživim sredstvima i kontinuirano unapređenje poljoprivrede i seoskih područja - poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.