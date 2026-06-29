Javni poziv za podsticaje za gajenje krava radi uzgoja teladi za tov: Iznos po grlu 20.000 dinara
Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu, a iznos podsticaja po grlu je 20.000 dinara.
Zahtevi se podnose do 29. jula 2026. godine, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.
Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za krave oteljene u periodu od 1. aprila 2025. godine do 31. marta 2026. godine.
Informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar https://eagrar.gov.rs.
Tekst javnog poziva je na ; https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov-4/
Biznis Kurir