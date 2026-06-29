Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu, a iznos podsticaja po grlu je 20.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za krave oteljene u periodu od 1. aprila 2025. godine do 31. marta 2026. godine.