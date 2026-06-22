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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je danas na stočare da blagovremeno preduzmu sve neophodne mere kako bi tokom predstojećeg letnjeg perioda obezbedili dovoljne količine vode za napajanje životinja, naročito na područjima gde usled visokih temperatura i smanjene količine padavina može doći do smanjenja izdašnosti ili presušivanja prirodnih izvorišta.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je prevencija ključna kako bi se izbegle situacije koje mogu ugroziti dobrobit životinja i otežati stočarsku proizvodnju.

On je naglasio da je cilj da se problemi rešavaju pre nego što nastanu i pozvao stočare da na vreme planiraju i obezbede dovoljne količine vode za svoja grla, posebno na područjima koja su tokom letnjih meseci izložena riziku od suše i presušivanja izvorišta.

Glamočić je podsetio da Ministarstvo kroz različite mere agrarne politike kontinuirano pruža podršku sektoru stočarstva, kao i da su obezbeđivanje vode, hrane i odgovarajuće nege životinja zakonska i moralna obaveza njihovih vlasnika.

Ministarstvo će nastaviti da prati stanje na terenu u saradnji sa lokalnim samoupravama, stručnim službama i drugim nadležnim institucijama, kako bi se očuvala stočarska proizvodnja i dobrobit životinja, ali istovremeno apeluje na stočare da pravovremenim planiranjem i preventivnim delovanjem doprinesu sprečavanju mogućih problema tokom letnjih meseci.