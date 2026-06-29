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Prvi nalazi pokazuju da postoje slučajevi u kojima stvarno stanje na terenu nije u potpunosti usklađeno sa podacima koji se vode u evidencijama.

Šta je utvrđeno na terenu?

Tokom monitoringa zabeleženi su različiti primeri:

U pojedinim slučajevima utvrđeno je da prijavljeni zasadi više ne postoje , da su iskrčeni ili van proizvodne funkcije.

, da su iskrčeni ili van proizvodne funkcije. Na nekim parcelama zatečene su druge kulture umesto prijavljene maline.

Istovremeno, u brojnim proizvodnim područjima kontrolisani zasadi su u dobrom stanju, uredno se održavaju i nalaze se u punoj proizvodnji.

Sve ovo potvrđuje da je cilj monitoringa utvrđivanje stvarnog stanja, a ne kažnjavanje proizvođača.

Rok od 15 dana za ispravku podataka

Imajući u vidu da deo utvrđenih neslaganja može biti posledica neažuriranih podataka ili nenamernih propusta, Ministarstvo poziva sve korisnike podsticaja za proizvodnju maline da u roku od 15 dana provere podatke koji se odnose na njihova gazdinstva i, ukoliko je potrebno, izvrše njihovo ažuriranje.

Poljoprivrednici koji nisu sigurni kako da izvrše izmene ili ažuriraju podatke mogu da se obrate nadležnim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama, koje će im pružiti neophodnu pomoć.

Posledice nepoštovanja roka

Po isteku ostavljenog roka, Ministarstvo će sve slučajeve kod kojih nepravilnosti ne budu otklonjene uputiti nadležnim inspekcijskim službama, koje će postupati u skladu sa zakonom. U zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja, biće preduzete zakonom propisane mere, uključujući:

Podnošenje odgovarajućih prijava.

Pokretanje postupaka za povraćaj bespravno ostvarenih sredstava.

Stavljanje poljoprivrednih gazdinstava u pasivan status kada za to budu ispunjeni zakonski uslovi. Poruka ministra poljoprivrede

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da država svake godine izdvaja značajna sredstva za podršku poljoprivredi i da ta sredstva moraju biti utrošena namenski.

- Želimo da budemo korektni i zato najpre ostavljamo rok da svako ko je napravio grešku može da je ispravi. Naš cilj nije kažnjavanje, već uređen i pravičan sistem u kojem državna podrška stiže do onih koji zaista proizvode. Novac poreskih obveznika mora da bude usmeren isključivo odgovornim poljoprivrednicima i korišćen za namene za koje je odobren. Pozivam sve proizvođače da iskoriste ovaj rok, ažuriraju svoje podatke i time izbegnu posledice koje zakon predviđa - poručio je ministar Glamočić.

Monitoring će biti nastavljen i u narednom periodu, a njegovi rezultati poslužiće za unapređenje evidencija i kreiranje još efikasnijeg i pravednijeg sistema podsticaja u poljoprivredi.