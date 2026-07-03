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Grad Kragujevac nastavlja realizaciju Programa podrške poljoprivredi, uručenjem novih rešenja za odobravanje subvencija u okviru četvrtog kruga dodele. Rešenja je uručila dr Snežana Živanović Katić, članica Gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada.

Za nepuna dva meseca od raspisivanja javnih poziva podneto je ukupno 705 zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje. Najveće interesovanje vladalo je za nabavku priključne traktorske mehanizacije, za koju su podneta 303 zahteva, zatim za regres za veštačko osemenjavanje sa 154 zahteva i kupovinu novih traktora sa 63 zahteva. Podneta su i 54 zahteva za nabavku opreme u stočarstvu, 49 za osiguranje useva, plodova i životinja, 35 za kupovinu kvalitetnih priplodnih junica, 29 za nabavku sadnica voća i opreme za navodnjavanje, 23 za opremu u pčelarstvu, kao i šest zahteva za nabavku linija za berbu, sortiranje i kalibrisanje voća.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Članica Gradskog veća, dr Snežana Živanović Katić istakla je da veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača potvrđuje opravdanost mera podrške koje Grad Kragujevac sprovodi, kao i da je cilj da se kontinuiranim subvencijama unaprede uslovi rada na gazdinstvima, poveća konkurentnost domaće proizvodnje i pruži dodatni podsticaj razvoju sela.

Do sada je obrađeno oko 300 zahteva, korisnicima su uručena rešenja, a sredstva su već isplaćena, što omogućava poljoprivrednim proizvođačima da planirane investicije realizuju bez odlaganja. Obrada preostalih zahteva i dodela rešenja biće nastavljene i u narednom periodu.

Na teritoriji grada Kragujevca, u 56 sela, registrovano je oko 7.800 poljoprivrednih gazdinstava, a lokalna samouprava kroz programe podsticaja nastavlja da pruža kontinuiranu podršku razvoju poljoprivrede i održivom razvoju sela.