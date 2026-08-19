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Sto dinara nekada je bilo dovoljno da se iz mesare izađe sa komadom mesa za ručak. Danas je to iznos za koji kupac mora dobro da bira - za jednu novčanicu još može da se dobije par stotina grama najjeftinijih pilećih delova, ali za svinjetinu, junetinu ili većinu suvomesnatih proizvoda, ta suma je dovoljna za znatno manji komad.

Proverili smo aktuelne cene u Srbiji i preračunali koliko mesa ili mesnih proizvoda danas može da se dobije za 100 dinara. Za poređenje smo koristili aktuelne cenovnike koje prati sajt “Cenoteka”, kao i dostupne ponude trgovinskih lanaca koji posluju na teritoriji cele države.

Piletina količinski najpovoljnija opcija

Ako je cilj da se za 100 dinara dobije što veća količina mesa, piletina je i dalje najpovoljnija opcija.

Prema cenama koje objavljuje “Cenoteka”, pileći batak i karabatak u mesarama pojedinih veletrgovina može da se nađe za 249,99 dinara po kilogramu. To znači da za 100 dinara kupac dobija oko 400 grama. Na drugom mestu su pileća krilca koja se, zahvaljujući akcijskoj ponudi jedne mesare, trenutno mogu naći za 259,99 dinara po kilogramu. Za 100 dinara to je oko 385 grama.

Za pileće grudi situacija je nešto drugačija. Najniža trenutno pronađena cena je 439 dinara po kilogramu, što znači oko 228 grama za 100 dinara. Pileći file je još skuplji. Po “Cenoteci”, trenutno se može pronaći po najpovoljnijoj ceni od 549,99 dinara po kilogramu, pa za 100 dinara kupac dobija oko 182 grama.

Drugim rečima, ako kupac danas ima samo 100 dinara, piletina mu još omogućava da izađe iz mesare sa količinom od približno 400 grama - ali samo ako izabere najjeftinije delove.

Svinjetina: Za 100 dinara može skoro 200 grama

Kod svinjetine je računica nepovoljnija, ali se i kod ove vrste mesa mogu pronaći prilično velike razlike od mesare do mesare velikih trgovinskih lanaca.

Svinjski but bez kostiju trenutno se može pazariti za 549 dinara po kilogramu. To znači da 100 dinara vredi oko 182 grama ovog mesa, a ista cena, po podacima “Cenoteke”, u jednoj veletrgovini važi i za svinjsku plećku bez kostiju. Svinjski vrat sa kostima je još povoljniji. Najniža trenutno zabeležena cena je 499,99 dinara po kilogramu, pa se za 100 dinara dobija oko 200 grama.

Trenutno najpovoljnija ponuda svinjetine, na osnovu ovog cenovnog skenera, jeste u poznatoj domaćoj mesari u kojoj kilogram svinjskog karea sa kostima košta 429 dinara, pa bi se za 100 dinara moglo pazariti 233 grama.

Dakle, kod svinjetine danas jedna novčanica od 100 dinara najčešće znači između 180 i 230 grama, ako kupac bira najpovoljnije ponude.

Junetina: 100 dinara za jedva više od 60 grama

S druge strane, kupovina junećeg mesa za 100 dinara u ovom trenutku je više nego simbolična. Po podacima “Cenoteke”, juneći but bez kostiju trenutno se može naći za 1.499 dinara po kilogramu uz Super karticu u mesarama dva velika marketa, dok je u jednom domaćem trgovinskom lancu cena kilograma te vrste mesa 1.599,99 dinara.

To znači da za 100 dinara kupac dobija između približno 62 i 67 grama junećeg buta.

Drugim rečima, dok se kod najjeftinije piletine za 100 dinara može dobiti oko 400 grama, kod junetine ista novčanica vredi tek nešto više od 60 grama.

Kobasice: Velike razlike zavisno od prodavca

Kod kobasica računica zavisi gotovo potpuno od toga kojeg prodavca kupac izabere. “Cenoteka” pokazuje da se domaća kobasica jednog poznatog proizvođača od 310 grama može naći za 249,99 dinara u dva mega marketa, odnosno za 269,99 dinara u domaćoj trgovini. To znači da 100 dinara vredi oko 115 do 124 grama tog proizvoda.

Kod čajne kobasice situacija je nepovoljnija. Jedan od najpoznatijih domaćih brendova čajne kobasice ima cenu od 199,99 dinara za 100 grama i to uz Super karticu u mesarama dve veletrgovine, dok u drugim prodavnicama ta cena za 100 grama ide preko 200 dinara.

U praksi, to znači da 100 dinara danas najčešće vredi oko 40 do 50 grama čajne kobasice.

Viršle i paštete i dalje mogu da “stanu” u 100 dinara

Kod viršli je situacija znatno povoljnija. Tako se, kako pokazuje “Cenoteka”, pakovanje frankfurt viršli od 100 grama može kupiti za 69,99, 77,99 ili 79,99 dinara, zavisno koji od velikih marketa koji posluju na teritoriji cele Srbije odaberete.

Kod ove kategorije 100 dinara, dakle, još nije samo “deo proizvoda” - može biti dovoljno za čitavo pakovanje.

Slična je situacija i sa pojedinim paštetama. “Cenoteka” beleži poznatu jetrenu paštetu od 75 grama u rasponu od 79,99 do 89,99 dinara, zavisno od veletrgovine. Još jeftinije su neke pileće i junior paštete. Tako na primer, junior pileća pašteta od 60 grama jednog proizvođača košta od 69,99 do 74,99 dinara, zavisno od trgovine koja ih prodaje.

Dakle, za 100 dinara kupac i dalje može da kupi celo malo pakovanje paštete i da mu ostane nešto kusura.

Kod svinjske masti velika razlika u ceni

Ako se u računicu uključe i neki proizvodi koji se tradicionalno prodaju u mesarama, 100 dinara može da “vredi” daleko više, ali opet zavisno od prodavca.

Svinjska mast od jednog kilograma kod poznate domaće mesne industrije košta 159 dinara, pa za 100 dinara kupac može da dobije oko 629 grama njihove masti. S druge strane, u drugim mesarama kilogram svinjske masti znatno je skuplji, a “Cenoteka” pokazuje da se pakovanje, čiji je proizvođač takođe jedna poznata mesna industrija, kreće od 469 do 630 dinara kilogram, zavisno koji veliki market ga prodaje.

Zato 100 dinara kod svinjske masti može da znači od oko 160 do više od 600 grama, zavisno od proizvoda i mesta kupovine.

Šta danas može za 100 dinara u mesarama:

Pileći batak i karabatak - oko 400 grama

Pileća krilca - oko 385 grama

Pileće grudi - oko 210-228 grama

Pileći file - oko 150-182 grama

Svinjski vrat sa kostima - oko 200 grama

Svinjski but bez kostiju - oko 182 grama

Svinjska plećka bez kostiju - oko 182 grama

Svinjski kare sa kostima - oko 233 grama

Juneći but bez kostiju - oko 62-67 grama

Domaća kobasica - oko 115-124 grama

Čajna kobasica - oko 40-50 grama

Viršle - celo pakovanje od 100 grama, uz kusur

Pašteta - celo malo pakovanje od 60-75 grama, uz kusur