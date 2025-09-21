Hrvat u mesu pronašao nešto čemu se nije nadao.

Jedan kupac u Hrvatskoj kupio je svinjski vrat sa kostima na akciji u domaćem trgovačkom lancu i prilikom sečenja otkrio je veliku grudvu iz koje je curila zelena i smrdljiva masa.

Kupac, stanovnik Slavonskog Broda, požalio se Platformi za zaštitu potrošača „Zdravo, inspektore“, a oni su slučaj prijavili na svojoj Fejsbuk stranici.

– Novi slučaj. Na slici je svinjski vrat sa kostima koji je bio upakovan u komadima, na akciji. Tokom obrade, odnosno sečenja mesa, naišli smo na neku veliku grudvu koju smo isekli i iz koje je curila neka čudna zelena i smrdljiva masa’, požalio nam se stanovnik Broda i, prateći naša uputstva, kontaktirao nas sa žalbom – objavili su oni na Fejsbuku.

Kupac je na kraju dobio pravo na povraćaj novca ili zamenu, a trgovački lanac je objasnio da se radi o apscesu, skrivenoj promeni koja se može razviti usled povrede životinje ili veterinarskih procedura.

– To je skriveni defekt koji se nalazi unutar mesa ili mišića, pa je apsces teško primetiti ako se nalazi duboko u mesu i osim ako nije eksplicitno probušen nožem – naveli su oni.

Šta su apscesi

Platforma „Zdravo, inspektore“ je takođe poslala upit o mesu Državnom inspektoratu, i naglasili su da meso zaraženo gnojnim sadržajem nije pogodno za ljudsku ishranu.

– Još jednom naglašavamo i pozivamo sve hrvatske građane da se u istoj i/ili sličnoj situaciji obrate Državnom inspektoratu, a zahtev se može podneti poštom ili e-poštom, ili popunjavanjem obrasca za prijavu na veb stranici Državnog inspektorata ili putem portala e-Građanin, i podneti lično tokom radnog vremena za rad sa strankama u regionalnim kancelarijama i filijalama Državnog inspektorata, ili podneti u kancelarijama Centralnog ureda, mesno nadležnog regionalnog ureda ili filijale Državnog inspektorata – istakli su oni.

Uzgred, Hemed piše da su apscesi nakupljanja gnoja ograničena unutar tkivnih prostora, obično uzrokovana bakterijskom infekcijom. Simptomi su lokalni bol, osetljivost na dodir, toplina i otok (ako su blizu površine kože) ili opšti simptomi (ako su locirani duboko). Za dijagnozu dubokih apscesa mogu biti neophodni testovi snimanja. Leče se hirurškom drenažom ili perkutanom aspiracijom iglom, a često i antibioticima.