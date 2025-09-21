Slušaj vest

Jedan kupac u Hrvatskoj kupio je svinjski vrat sa kostima na akciji u domaćem trgovačkom lancu i prilikom sečenja otkrio je veliku grudvu iz koje je curila zelena i smrdljiva masa.

Kupac, stanovnik Slavonskog Broda, požalio se Platformi za zaštitu potrošača „Zdravo, inspektore“, a oni su slučaj prijavili na svojoj Fejsbuk stranici.

– Novi slučaj. Na slici je svinjski vrat sa kostima koji je bio upakovan u komadima, na akciji. Tokom obrade, odnosno sečenja mesa, naišli smo na neku veliku grudvu koju smo isekli i iz koje je curila neka čudna zelena i smrdljiva masa’, požalio nam se stanovnik Broda i, prateći naša uputstva, kontaktirao nas sa žalbom – objavili su oni na Fejsbuku.

Kupac je na kraju dobio pravo na povraćaj novca ili zamenu, a trgovački lanac je objasnio da se radi o apscesu, skrivenoj promeni koja se može razviti usled povrede životinje ili veterinarskih procedura.

– To je skriveni defekt koji se nalazi unutar mesa ili mišića, pa je apsces teško primetiti ako se nalazi duboko u mesu i osim ako nije eksplicitno probušen nožem – naveli su oni.

Šta su apscesi

Platforma „Zdravo, inspektore“ je takođe poslala upit o mesu Državnom inspektoratu, i naglasili su da meso zaraženo gnojnim sadržajem nije pogodno za ljudsku ishranu.

– Još jednom naglašavamo i pozivamo sve hrvatske građane da se u istoj i/ili sličnoj situaciji obrate Državnom inspektoratu, a zahtev se može podneti poštom ili e-poštom, ili popunjavanjem obrasca za prijavu na veb stranici Državnog inspektorata ili putem portala e-Građanin, i podneti lično tokom radnog vremena za rad sa strankama u regionalnim kancelarijama i filijalama Državnog inspektorata, ili podneti u kancelarijama Centralnog ureda, mesno nadležnog regionalnog ureda ili filijale Državnog inspektorata – istakli su oni.

Uzgred, Hemed piše da su apscesi nakupljanja gnoja ograničena unutar tkivnih prostora, obično uzrokovana bakterijskom infekcijom. Simptomi su lokalni bol, osetljivost na dodir, toplina i otok (ako su blizu površine kože) ili opšti simptomi (ako su locirani duboko). Za dijagnozu dubokih apscesa mogu biti neophodni testovi snimanja. Leče se hirurškom drenažom ili perkutanom aspiracijom iglom, a često i antibioticima.

BiznisKurir/Dnevno.hr

Ne propustiteInfoBiz"ODVRATNO, VIŠE NE ZNAMO GDE DA KUPUJEMO": Pileće belo meso naraslo od fabrike do rafa! Građani frapirani
piletina porasla gramaža
InfoBizMESAR OTKRIO KAKVO MESO NIKAD DA NE KUPUJETE! To je fatalna greška za sve, nećete verovati zbog čega
Mesar meri meso
InfoBizU RESTORANIMA SLUŽE MESO KOJE BI TREBALO DA JE ZABRANJENO! Ljudi šokirani odlukom - Ne veruju da neko ovo jede
mesara-vitrina.jpg