Neki od njih putem društvenih mreža upozorili su ostale da obrate pažnju i nikako je ne konzumiraju ako pronađu iste tragove.

O čemu je reč?

Prema oceni agronoma, na listovima salate zadržale su se čestice takozvanog "pužomora", sredstva koje se koristi protiv puževa koji "napadaju" lisnato povrće.

Očito da dobavljač nije prekontrolisao robu, jer, kako su naveli stručnjaci, ovo zaštitno sredstvo se ne posipa po salati, nego oko nje pre branja.

- Salatu kao i ostalo voće i povrće, bez obzira na to, da li je sezonsko ili treba temeljno oprati. Konkretno, za ovu salatu, treba baciti sve listove na kojima se vide čestice, a ostale listove treba potopi u vodu sa malo sode bikarbone ili sirćeta i svaki list isprati pojedinačno pod mlazom hladne vode - savetuju stručnjaci.

Biznis Kurir/Dnevnik

