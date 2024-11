Tako se sad kilogram svinjskog buta u velikim marktetima sada može naći po ceni počev od 480 pa preko 600 dinara i naviše, zavisi kako u kom prodajnom lancu. Nije zgorg podsetiti da je pre samo nekoliko meseci kilogram svinjskog buta išao i do 850 dinara.

- Smanjenje cena u maloprodaji je verovatno izazvana smanjenom potrošnjom zbog visokih cena, a i što je došlo do povećane tražnje za drugom vrstom mesa, u ovom slučaju pilećim. U velikim trgovačkim sistemima, često se organizuju akcije, smanjenje cena mesa, dok male radnje ne primenjuju ovaj sistem poslovanja. U međuvremenu je pala cena živih svinja - tovljenika sa 280 din po kilogramu na nekih 180 do 190 dinara, pa je i to uticalo na smanjenje cena u maloprodaji - objašnjava Budimović.