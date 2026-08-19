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Raiffeisen banka osvojila je šest priznanja za Srbiju u izboru renomiranog svetskog ekonomskog magazina Global Finance World’s Best Corporate Digital Bank Awards 2026.

Nagrade su osvojene u sledećim kategorijama: za najbolju digitalnu banku za privredu, najbolju aplikaciju za mobilno bankarstvo, najbolje digitalno bankarstvo odnosno platformu za mala i srednja preduzeća, najinovativniju digitalnu banku, najbolji onlajn portal i korisničko iskustvo, kao i za najbolje onlajn usluge konverzija valuta i upravljanje gotovinom. Raiffeisen banka poslednjih godina kontinuirano razvija digitalne kanale kroz brojna unapređenja i digitalizaciju procesa.

Tanja Glisin, članica Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbija, izjavila je da digitalizacija poslovanja u segmentu rada sa pravnim licima i velikim multinacionalnim kompanijama ima smisla samo ako klijentima donosi konkretnu vrednost: „Privrednicima danas nije dovoljno samo da banka bude dostupna digitalno. Od nas očekuju da razumemo njihove procese, da im uštedimo vreme i da im omogućimo da finansijama upravljaju jednostavnije, brže i sigurnije. Naše jedinstveno rešenje iPortal upravo to nudi.“, kaže Tanja Glišin.

Foto: N.Dimić

Poseban značaj ovogodišnjih priznanja ima nagrada za kvalitet onlajn korisničkog iskustva.

Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora Raiffeisen banke Srbija, rekla je da se razvoj digitalnih rešenja zasniva na povezivanju tehnologije sa konkretnim potrebama korisnika: „Posebno za mala i srednja preduzeća digitalizacija bankarskih usluga ima poseban značaj, jer jednostavniji pristup finansijskim proizvodima i efikasnije upravljanje svakodnevnim poslovanjem mogu direktno da utiču na vreme i resurse koje kompanije mogu da usmere na razvoj sopstvenog biznisa.“, kaže Jelena Aksić. Među priznanjima izdvaja se i nagrada za najbolje digitalno bankarstvo i platformu za mala i srednja preduzeća. Marko Banović, zadužen za ovaj segment u Raiffeisen banci Srbija, rekao je:

„Oni nemaju vremena za komplikovane procese. Njihovi vlasnici i timovi istovremeno vode prodaju, finansije, zaposlene i razvoj poslovanja, zbog čega banka mora da bude partner koji pojednostavljuje stvari, a ne da uvodi dodatnu kompleksnost. Naš cilj je da im ostavimo više vremena za ono što je najvažnije – njihov posao.“, rekao je Banović. Raiffeisen banka je u ovogodišnjem izboru magazina Global Finance prepoznata u ključnim oblastima savremenog digitalnog bankarstva namenjenog privredi – od SME i mobilnog bankarstva do inovacija, korisničkog iskustva, konverzija valuta i upravljanja gotovinom.