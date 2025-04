Za to je obezbeđeno 500 miliona dinara . To će posebno pogodovati malim gazdinstvima , koja nisu konkurentna prilikom nabavke mehanizacije u okviru mera IPARD-a.

Do sada je objavljen Pravilnik za kupovinu novog traktora. Moći će da ga kupe poljoprivrednici koji imaju do 50 hektara oranica, do dva hektara grožđa ili farmu do 29 mlečnih krava.