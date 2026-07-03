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Vlada Srbije usvojila je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućuje da kupuju evrodizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 184 dinara po litru, ne samo u NIS-u, već i kod ostalih trgovaca motornim gorivom.

To pravo mogu da iskoriste poljoprivrednici koji do sada nisu u potpunosti iskoristili pravo na subvencionisanu kupovinu goriva.

Gorivo se može preuzimati sipanjem u rezervoare poljoprivrednih mašina, kao i u posude za transport derivata nafte.

Pravo važi za površine koje su bile upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava na dan 24. januar 2026. godine, a odnosi se na zasejane ili zasađene obradive površine. Maksimalna količina goriva iznosi do 100 litara po hektaru, za najviše 100 hektara obradivog zemljišta.

Uredbom je precizirano da se ovo pravo ne odnosi na državno poljoprivredno zemljište, osim parcela koje su uzete u zakup putem javnog nadmetanja, u skladu sa zakonom.

Gazdinstva koja su već iskoristila kompletnu količinu subvencionisanog goriva, predviđenu ranijim uredbama, neće moći ponovo da ostvare isto pravo po novim pravilima.

Izmene i dopune Uredbe stupaju na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.