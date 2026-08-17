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Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji iznosila je približno 2,2 milijarde evra. Ukupan broj kupoprodajnih ugovora bio je 30.495. Od ukupnog iznosa, 369,7 miliona evra dolazi sa delimično regulisanog tržišta.

Gde se vrti najveći novac?

Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzimaju stanovi, ali se ogroman novac izdvaja i za druge vrste nepokretnosti:

Stanovi: 1,3 milijarde evra (62% od ukupne vrednosti)

Kuće: 175 miliona evra (8% od ukupne vrednosti)

Građevinsko zemljište: 156 miliona evra (7% od ukupne vrednosti)

Poslovni prostori: 119 miliona evra (6% od ukupne vrednosti)

Poljoprivredno zemljište: 77 miliona evra (4% od ukupne vrednosti)

Kada je reč o načinu plaćanja, 15% svih prometovanih nepokretnosti finansirano je putem kredita, koliko je zabeleženo i u drugom kvartalu prethodne godine. Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova: u 34% ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano je kreditno plaćanje, što je na približno istom nivou u poređenju sa drugim kvartalom prethodne godine.

Rekordi koji obaraju s nogu

Foto: Shutterstock

Kada je reč o apsolutnim rekordima, Beograd i dalje ubedljivo drži prvo mesto. Evo kako izgledaju najskuplje nekretnine prodate u ovom periodu:

Najskuplji stan: Prodat za 1,6 miliona evra na teritoriji gradske opštine Savski venac.

Najskuplji kvadrat: Na istoj opštini (Savski venac) prometovan je i najskuplji kvadrat stana, koji je iznosio oko 9.300 evra.

Najskuplja kuća: Prodata je na opštini Voždovac za 1,4 miliona evra.

Najskuplja garaža: Za samo jedno garažno mesto na opštini Stari grad izdvojeno je vrtoglavih 54.000 evra!

Pad broja ugovora u većim gradovima

U drugom kvartalu 2026. broj ugovora o kupoprodaji nepokretnosti je smanjen u svim većim gradovima u odnosu na isti period 2025. godine:

Grad Novi Sad: pad od 1%

Grad Beograd: pad od 1,7%

Grad Niš: pad od 4,3%

Grad Kragujevac: pad od 7%

Samo za stanove u Beogradu je izdvojeno ukupno 742 miliona evra.

Rad javnih beležnika u brojevima

Kancelarija Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić (Osnovni sud u Novom Sadu) dostavila je najveći broj kupoprodajnih ugovora – 479.

Kancelarija Javni beležnik Nevena Životić (Treći osnovni sud u Beogradu) imala je najveći obim novčanih sredstava, u iznosu od 69,4 miliona evra.

Kancelarija Javni beležnik Srbislav Cvejić (Prvi osnovni sud u Beogradu) prednjači po obimu novčanih sredstava na delimično regulisanom tržištu nepokretnosti sa oko 22,7 miliona evra.

Kancelarija Javni beležnik Milica Reljić (Drugi osnovni sud u Beogradu) dostavila je najveći broj ugovora na delimično regulisanom tržištu – 110 ugovora.

Izveštaj Republičkog geodetskog zavoda izrađuje se na osnovu podataka Registra cena nepokretnosti i predstavlja uvid u celokupno tržište nepokretnosti u Republici Srbiji. Izveštaj omogućava objektivan i sveobuhvatan uvid u trendove i može biti koristan za investitore, kupce, prodavce i ostale učesnike na tržištu.