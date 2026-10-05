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Slab pritisak vode na višim spratovima ne znači automatski da je za problem odgovoran vodovod. Uzrok može biti na javnoj mreži, zajedničkim instalacijama zgrade ili delu cevi koji služi samo jednom stanu, a od mesta kvara zavisi ko organizuje i plaća popravku.

Ako voda slabo teče samo u jednom stanu, problem najčešće rešava njegov vlasnik. Kada isti problem imaju stanovi priključeni na zajedničku vertikalu, nadležna je stambena zajednica. Vodovodu se prijavljuje slučaj u kojem odgovarajući pritisak ne postoji već na priključku zgrade.

Slab pritisak vode na višim spratovima prvo se proverava merenjem

Visina sprata sama po sebi nije dovoljan dokaz da javna mreža nema odgovarajući pritisak. Pre utvrđivanja odgovornosti potrebno je izmeriti pritisak na ulazu u zgradu, iza glavnog vodomera, na zajedničkoj vertikali i u stanu u kojem je problem primećen.

Važno je proveriti i da li pritisak pada samo kada je otvoreno više slavina, kao i da li se stanje menja tokom dana. Ako problem postoji samo u vreme najveće potrošnje, merenje treba obaviti upravo tada, a ne u delu dana kada instalacija radi bez većeg opterećenja.

Kada slab pritisak vode na višim spratovima pogađa više stanova, upravnik treba da angažuje stručno lice koje će proveriti zajedničke ventile, vertikale, prečnik cevi, filtere i eventualni uređaj za povećanje pritiska.

Vlasnik plaća kvar na instalaciji koja služi samo njegovom stanu

Ako komšije na istom spratu imaju normalan pritisak, uzrok se najpre traži u instalaciji konkretnog stana. Problem mogu izazvati delimično zatvoren ventil, zapušen filter, neispravan regulator pritiska, naslage u cevima ili kvar na delu instalacije posle odvajanja od zajedničke vertikale.

Biće sve manje gradnje Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vlasnik tada angažuje vodoinstalatera i snosi trošak popravke. Isto važi kada je protok slab samo na jednom točećem mestu, dok na ostalim slavinama u stanu voda teče normalno.

Granica se ne određuje samo prema tome da li se cev fizički nalazi unutar stana. Presudno je kome služi. Ako instalacija isključivo snabdeva jedan poseban deo zgrade, njeno održavanje je obaveza vlasnika tog dela.

Zajedničke cevi i hidrofor održava stambena zajednica

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada među zajedničke delove ubraja unutrašnje vodovodne instalacije, opremu i uređaje koji služe zgradi ili većem broju stanova.

Zato zajednička vertikala, glavni razvod iza vodomera i hidrofor koji povećava pritisak za više stanova nisu obaveza vlasnika sa poslednjeg sprata. Njihovu proveru i popravku organizuje upravnik u ime stambene zajednice, a troškove snose vlasnici prema pravilima o tekućem ili investicionom održavanju.

Ako slab pritisak vode na višim spratovima nastaje zbog dotrajale vertikale, zapušenja zajedničkih cevi ili neispravnog hidrofora, nije opravdano da ceo račun bude ispostavljen samo stanovima koji problem najviše osećaju. Reč je o održavanju zajedničkog dela zgrade.

Vodovod odgovara za mrežu i pritisak na priključku

Prema vodiču Beogradskog vodovoda i kanalizacije, komunalno preduzeće obezbeđuje pritisak na mestu spajanja priključka sa gradskom mrežom prema uslovima projekta. Kućna instalacija počinje iza odvodnog ventila glavnog vodomera i o njenom održavanju staraju se korisnici.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ako merenje pokaže da je pritisak nedovoljan već na ulazu u zgradu, upravnik treba da podnese prijavu vodovodu i zatraži proveru mreže, priključka i glavnog vodomera. Kada je pritisak na priključku odgovarajući, a pada tek unutar objekta, kvar se traži u kućnoj instalaciji.

Tačna granica nadležnosti proverava se i prema odluci grada ili opštine i uslovima lokalnog vodovoda, jer se pojedinosti mogu razlikovati.

Hidrofor se ne ugrađuje bez projekta i saglasnosti

Rešenje za slab pritisak vode na višim spratovima ponekad jeste zajednički hidrofor ili druga stanica za povećanje pritiska. Ipak, pumpa se ne sme samovoljno priključiti u jednom stanu, jer može poremetiti snabdevanje drugih korisnika i rad cele instalacije.

Uređaj mora biti dimenzionisan prema visini zgrade, potrebnom protoku i raspoloživom pritisku na priključku. Beogradski vodovod navodi da se hidrofori, bazeni i regulatori pritiska ugrađuju prema tehničkim uslovima i uz saglasnost komunalnog preduzeća.