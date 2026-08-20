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Komšijski sporovi u zgradi spadaju među najčešće probleme sa kojima se suočavaju stanari u Srbiji. Od buke tokom vremena odmora do neovlašćenog korišćenja zajedničkih prostora, većina situacija ima jasno pravno rešenje, ali malo ko zna gde tačno da ga potraži i kojim redom. A redosled je ključan, jer pogrešan korak na početku znači mesece čekanja na kraju.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada jasno definiše da svaka stambena zajednica mora imati upravnika zgrade bilo izabranog među stanarima, bilo profesionalnog. Upravnik je prva adresa za svaki problem koji se tiče kućnog reda i zajedničkih delova zgrade.

Komšijski sporovi u zgradi

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada jasno definiše da svaka stambena zajednica mora imati upravnika bilo izabranog među stanarima, bilo profesionalnog. Upravnik je prva adresa za svaki problem koji se tiče kućnog reda i zajedničkih delova zgrade. On je dužan da upozori stanara koji krši pravila, da mu pošalje pismeno obaveštenje, a ako upozorenje ne da rezultat, da pozove komunalnu policiju ili podnese prijavu komunalnoj inspekciji.

Tu je i granica njegovih ovlašćenja. Upravnik može da reaguje kad se radi o kršenju kućnog reda ili oštećenju zajedničkih prostora. Kad je problem unutar dva privatna stana, recimo, curenje vode kroz plafon ili buka iz susednog stana koja ne potpada pod odluku o kućnom redu upravnik može da posreduje, ali ne može da naredi. U tom trenutku stanar mora da deluje sam.

Upravo zbog toga veliki broj stanara pogrešno očekuje da upravnik može da "presudi“ u svakom sukobu u zgradi. Njegova uloga je prvenstveno organizaciona i posrednička. Kada problem pređe granicu kućnog reda i postane pitanje imovinske štete, uznemiravanja ili ugrožavanja bezbednosti, u priču ulaze komunalna inspekcija, advokati ili sud.

Od buke do zajedničkih prostora, gde nastaju problemi koji završe na sudu

Buka je daleko najčešći uzrok sukoba. Gradske odluke o kućnom redu definišu vreme odmora, najčešće od 14 do 16 časova i od 22 do 6 ujutru radnim danima, s varijacijama po gradu i danu u nedelji. U tom periodu prekomerna buka može biti osnov za prijavu i intervenciju komunalne milicije. Za kršenje, kazne počinju od 5.000 dinara u Beogradu, 10.000 u Novom Sadu, a za ponovljene prekršaje iznosi idu znatno više.

Život u stambenoj zajednici nije lak Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ali komšijski sporovi u zgradi ne nastaju samo od buke. Zajednički prostori su druga velika arena, predmeti ostavljeni u hodniku, neovlašćeno parkiranje, zauzimanje sušionica ili podruma. Tu spadaju i adaptacije bez saglasnosti stambene zajednice, bacanje stvari sa terasa, neprijatni mirisi i problemi sa kućnim ljubimcima. Svaka od ovih situacija ima svoj pravni okvir, ali zajedničko im je jedno: prvu prijavu treba uputiti upravniku, a ako on ne reaguje komunalnoj inspekciji.

Tu nastaje i najveći broj problema koje stanari pokušavaju da rešavaju sami bez poznavanja procedure. Primer su adaptacije stanova bez obaveštavanja stambene zajednice, posebno kada radovi proizvode buku nedeljama ili zadiru u zajedničke instalacije i noseće zidove. Slična situacija je i sa predmetima ostavljenim u hodnicima i ispred stanova, koji osim konflikta među komšijama često predstavljaju i problem protivpožarne bezbednosti.

U praksi, upravo ovakvi komšijski sporovi u zgradi najčešće eskaliraju ne zato što problem ne može da se reši, već zato što stanari prekasno počnu da ga dokumentuju ili odmah prelaze na lični sukob umesto na formalnu proceduru.

Komunalna inspekcija, medijacija ili tužba - koji put zapravo rešava stvar

Kad upravnik nije u stanju da reši problem, stanari imaju tri puta. Prvi i najčešći je komunalna inspekcija, odnosno komunalna milicija. Oni su ovlašćeni da izađu na teren, utvrde činjenice, izreknu opomenu ili izdaju prekršajni nalog. U praksi, za buku tokom vremena odmora ovaj postupak daje rezultate, posebno ako stanar prethodno dokumentuje problem snimcima, dnevnikom buke ili izjavama drugih stanara.

Drugi put je medijacija. Zakon o posredovanju u rešavanju sporova iz 2014. godine omogućava da se komšijski sporovi u zgradi reše uz pomoć licenciranog posrednika, bez odlaska na sud. Postupak je dobrovoljan, kraći i drastično jeftiniji od suđenja, procenjuje se da ukupni troškovi medijacije iznose svega 10 do 15 procenata sudskih. Dodatni podsticaj: od 2019. godine, stranke koje spor reše medijacijom pre prvog ročišta oslobođene su plaćanja sudskih taksi. Uprkos svemu, medijacija u Srbiji još uvek nije zaživela u punom obimu, a većina stanara ne zna da ta opcija uopšte postoji.

Treći put je tužba, građanska ili prekršajna, zavisno od prirode problema. Građanska tužba dolazi u obzir kad postoji materijalna šteta ili trajno narušavanje prava mirnog korišćenja stana. Prekršajni postupak pokreće se za konkretna kršenja kućnog reda ili zakona o javnom redu i miru. Oba postupka su spora, ali ponekad neizbežna.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Iskustvo upravnika stambenih zajednica pokazuje da veliki broj sukoba počinje banalno, glasna muzika, renoviranje u pogrešno vreme, parkiranje na „nečijem“ mestu ili kućni ljubimci, ali problem postaje ozbiljan tek kada komunikacija potpuno prestane. Tada čak i manji sporovi lako prerastu u višemesečne prijave, pozive komunalnoj miliciji i sudske postupke koji koštaju daleko više nego što je problem na početku vredeo.

Zašto dobro poznavanje procedure štedi i novac i živce

Većina komšijskih sporova u zgradi nikada ne stigne do suda i to je dobra vest. Loša vest je da mnogi stanari mesecima trpe problem jer ne znaju kome da se obrate prvom. Upravnik, komunalna inspekcija, medijator, advokat, svaka karika ima svoju funkciju i svoj trenutak. Preskočite upravnika i odmah pošaljete tužbu i sud će vas pitati zašto niste prvo iscrpeli druge opcije. Čekate da upravnik reši ono što može samo sud - gubite vreme.

Ono što iskustvo pokazuje jeste da dokumentacija rešava više sporova nego emocije. Pismeno obaveštenje upravniku, fotografije, snimci, izjave komšija, kopija odluke o kućnom redu, sve to postaje dokaz ako stvar ode dalje. A često i sama činjenica da stanar pokaže da zna svoja prava i da ih dokumentuje bude dovoljna da problem prestane pre nego što se bilo ko obrati inspekciji.