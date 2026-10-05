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Konferencija Impact SEE’26, pod pokroviteljstvom kompanije Mastercard, okupila je 29. i 30. septembra u Bukureštu blizu 3.000 učesnika i oko 200 govornika. Treće izdanje održano je na tri bine, kroz osam tematskih programa, uključujući dve nove celine – Investicije i startapi i Kultura.

Lideri kompanija Mastercard, Banca Transilvania, McLaren Racing, Trendyol i UiPath delili su binu sa predstavnicima vlada, naučnicima, sportistima i ljudima iz sveta kulture.

Foto: Impact SEE ’26

Ryan Reynolds: biznis koji stoji iza kreativnosti

Drugog dana konferencije Ryan Reynolds je, u svom prvom zvaničnom pojavljivanju u Rumuniji, sa voditeljkom televizije PRO TV Andreeom Escom razgovarao o preduzetništvu. Iza holivudske zvezde stoje i Maximum Effort, Aviation Gin i Mint Mobile – poduhvati u kojima su humor i prepoznatljiv glas pretvorili reklamu u sadržaj koji publika sama bira da gleda.

Foto: Impact SEE ’26

„Perfekcionizam je, po meni, bolest koja danas muči gotovo sve nas. Morate biti spremni da u nečemu budete loši da biste u tome postali dobri. Greške su đubrivo. Nije važno da li ste u životu grešili, već šta ste od tih grešaka napravili“, rekao je Ryan Reynolds.

O spoju brenda i vrhunskih rezultata govorila je Louise McEwen, direktorka marketinga kompanije McLaren Racing, u razgovoru koji je vodio Sergiu Mircea iz Banca Transilvania, uz osvrt na partnerstvo kompanije Mastercard sa timom McLaren Mastercard Formula 1.

Foto: Impact SEE ’26

Pažnja ima svoju ljudsku cenu

Prvog dana dr Anna Lembke, profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta Stenford i autorka knjige Dopamine Nation, govorila je o tome šta borba za pažnju znači za čoveka. Na panelu „Dopaminska ekonomija: liderstvo, tehnologija i borba za ljudsku pažnju“ pridružili su joj se Ömer Tetik, generalni direktor Banca Transilvania, Cosmin Vladimirescu, generalni direktor kompanije Mastercard za Rumuniju i Hrvatsku, i teniski šampion Horia Tecău, uz pitanje kakvu odgovornost kompanije nose kada se bore za tuđu pažnju.

„Više nije bolje kada ‚više‘ znači da neprestano pokušavamo da pobegnemo od stvarnosti. Neumorna potraga za zadovoljstvom radi samog zadovoljstva, nažalost, vodi u bol. Kada nam na telefonu stigne obaveštenje, verovatno osetimo blagu euforiju u iščekivanju nagrade. Zato telefon proveravamo čak i kada smo sebi obećali: ‚Ovaj put neću ni da ga taknem.‘“, rekla je dr Anna Lembke.

Foto: Impact SEE ’26

David Popovici: šta je potrebno za izvrsnost

O tome koliko su za razvoj talenta važni lična posvećenost i prave prilike olimpijski šampion u plivanju David Popovici razgovarao je sa Ralucom Negulescu Balaci, izvršnom direktorkom Fondacije UiPath, a razgovor je moderirao Michael Atalla, direktor marketinga kompanije UiPath.

Na čemu počiva sledeći talas evropskog rasta

Ekonomski deo programa otvorio je Ilian Mihov, ekonomista i bivši dekan poslovne škole INSEAD, analizom izgleda Evrope za rast i globalnu relevantnost u narednoj deceniji. U razgovoru „Nova pravila konkurentnosti: talenat, tehnologija i kapital“, koji je moderirala Jelisaveta Lazarević, direktorka sadržaja u Bloomberg Adria, pridružili su mu se Bartosz Ciołkowski, generalni direktor kompanije Mastercard za Jugoistočnu Evropu, i Erdem İnan, generalni direktor kompanije Trendyol Group.

Foto: Impact SEE ’26

„U Centralnoj i Istočnoj Evropi potencijal za rast postoji, ali moramo da ga zgrabimo. Lično smatram da Evropa ima najveću koncentraciju ljudskog kapitala po kvadratnom kilometru. Njen izazov nije manjak ljudskog kapitala, već način na koji su inovacije organizovane. Inovacijama je potreban novac, a evropske berze su rascepkane i veoma male“, istakao je Ilian Mihov.

O tome kako ekonomske ambicije pretočiti u prosperitet i stabilan rast govorili su ministar finansija Rumunije Alexandru Nazare i Carlos Mulas-Granados, regionalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Evropu.

Glas Srbije i regiona

Perspektive iz Srbije i regiona bile su prisutne u nizu sesija. Tanja Kuzman, izvršna direktorka Inicijative „Digitalna Srbija“, učestvovala je u razgovoru „Lider budućnosti: veštine, način razmišljanja i moralni autoritet“, o tome šta se danas očekuje od ljudi na čelu organizacija.

O polarizaciji, održivosti i borbi za poverenje potrošača govorile su Nataša Pavlović, Senior Marketing Expert u kompaniji Sport Vision Group, i Milica Stefanović iz NALED-a, dok je Marko Carević, izvršni direktor kompanije Ananas E-Commerce, govorio o izgradnji regionalne platforme za e-trgovinu.

Panel o novoj potrošačkoj jednačini moderirala je Emina Pazalja, zamenica glavne i odgovorne urednice televizije Bloomberg Adria, a govorili su Aleksandar Manev, generalni direktor kompanije Croatia osiguranje, Ben Herut iz kompanije Chargeflow i Cristian Pelivan, izvršni direktor ARMO-a.

Emir Kurtić, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, učestvovao je na panelu o ekonomskoj konvergenciji i stabilnosti, zajedno sa guvernerkom Narodne banke Moldavije Ancom Dragu i zamenikom ministra finansija Albanije Endritom Yzeirajem. Maja Čengić Miralem, urednica i producentkinja BHT1, moderirala je panel „Kulturno nasleđe kao pokretač transformacije“, a Ivana Bulatović iz Ministarstva turizma Crne Gore govorila je o odgovornom putovanju i dugoročnom razvoju destinacija.

Foto: Impact SEE ’26

Veštačka inteligencija: od ambicije do primene

Kelly Devine, predsednica kompanije Mastercard za Evropu, svoje izlaganje sažela je u jedno direktno pitanje: „Koji problem zapravo rešavamo?“

„Ne zanimaju me inovacije radi inovacija. Svaku inovaciju procenjujem po jednom jednostavnom merilu: da li čini život boljim? Da li olakšava poslovanje? Za mene liderstvo znači ostati blizu stvarnosti, znati šta ljudima zaista stoji na putu, a onda iskoristiti moć koju svi vi imate da to promenite“, poručila je Kelly Devine.

O tome kako veštačku inteligenciju pretvoriti u stvarnu poslovnu vrednost govorili su Itai Green, osnivač i generalni direktor organizacije Innovate Israel, Victor Negrescu, potpredsednik Evropskog parlamenta, i Barbora Paulovič Deckerová, predsednica kompanije Microsoft za Centralnu Evropu i Centralnu Aziju, koja je ukazala na rizik da ova tehnologija produbi jaz između predvodnika i onih koji ih slede.

Brice van de Walle, izvršni potpredsednik kompanije Mastercard za osnovne platne usluge u Evropi, govorio je o poverenju u trenutku kada ljudsku nameru u transakciju pretvara mašina, a posebne sesije bile su posvećene primeni veštačke inteligencije u bankarstvu i sajber bezbednosti.

Foto: Impact SEE ’26

Nove teme: startapi i kultura

Programska celina Investicije i startapi bavila se pitanjem može li Centralna i Istočna Evropa da iznedri nove evropske šampione, a preduzetnici i investitori analizirali su snage i prilike startap ekosistema Jugoistočne Evrope.

Celina Kultura bavila se kulturnim nasleđem i savremenom umetnošću kao pokretačima razvoja, dok su razgovori o turizmu i mobilnosti, uz učešće Marcina Moczyróga, generalnog direktora kompanije Uber za Centralnu i Istočnu Evropu, kulturno bogatstvo povezali sa razvojem otpornih destinacija.

Razgovori koji se nastavljaju i van bine

U knjižari Impact Bookstore učesnici su mogli da upoznaju autore, među kojima su Anna Lembke i Itai Green, a formati za umrežavanje povezali su međunarodne kompanije sa ljudima koji grade kompanije i institucije Jugoistočne Evrope.