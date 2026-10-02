Slušaj vest

Stan iznad lokala može izgledati kao dobra kupovina sve dok pekara ne uključi mešalice u rano jutro ili restoran ne pokrene kuhinju, ventilatore i dostavu. Zato stan ne treba procenjivati samo prema rasporedu, svetlu i ceni, već i prema tome šta se nalazi ispod njega, kada taj prostor radi i kako su rešeni ventilacija i zvučna zaštita.

Problem nije nužno u samoj delatnosti. Dobro izveden i održavan lokal može raditi bez ozbiljnog ometanja stanara. Rizik nastaje kada se dim, mirisi, buka ili vibracije prenose kroz fasadu, instalacione kanale i konstrukciju zgrade.

Stan iznad lokala proverava se dok pekara ili restoran rade

Stan iznad lokala treba obići najmanje dva puta: dok traje priprema hrane ili proizvodnja i tokom najprometnijeg dela radnog vremena. Za pekaru to može biti rano jutro, dok restoran treba proveriti u vreme ručka ili uveče.

Tokom obilaska otvorite prozore i vrata terase, a zatim ih zatvorite i nekoliko minuta provedite u tišini. Proverite spavaću sobu, kupatilo, kuhinju i hodnik, jer se mirisi i zvuk ne moraju pojavljivati u svim prostorijama podjednako.

Jedan kratak obilazak dok je lokal zatvoren ne može pokazati kako se stan ponaša kada rade ventilatori, rashladni uređaji i kuhinjska oprema.

Proverite gde ventilacija izbacuje dim i mirise

Nije dovoljno videti da pekara ili restoran imaju napu i ventilacionu cev. Potrebno je utvrditi kuda kanal prolazi i gde izbacuje vazduh.

Posebno obratite pažnju ako se ispust nalazi ispod prozora, uz terasu, u uskom dvorištu ili neposredno uz fasadu. Miris može ulaziti i kroz zajedničke hodnike, lift, svetlarnik ili instalacione vertikale, naročito ako kanali nisu dobro zaptiveni.

Foto: Standret/Shutterstock

Na fasadi treba tražiti masne naslage, tamne tragove i improvizovane cevi. Od prodavca i upravnika zgrade zatražite podatke o tome kada je ventilacija ugrađena, da li je menjana i ko održava filtere, ventilatore i odvodni kanal.

Propisi za ugostiteljske objekte predviđaju uređaje za odvod dima, pare i mirisa, ali sama činjenica da uređaj postoji ne dokazuje da je pravilno izveden i održavan. Relevantni pravilnici navedeni su među podzakonskim aktima Ministarstva turizma i omladine.

Buka ne dolazi samo od gostiju i muzike

Stan iznad lokala može biti tih kada nema gostiju, a neprijatan čim se uključe ventilatori, kompresori, rashladne vitrine, mikseri, mašine za pranje ili druga oprema.

Takvi uređaji mogu stvarati duboko zujanje i vibracije koje se prenose kroz međuspratnu konstrukciju. Na kvalitet stanovanja utiču i pomeranje stolica, zatvaranje vrata, dostava robe, istovar gajbi i pražnjenje kontejnera.

Novi prozori mogu ublažiti zvuk koji dolazi spolja, ali neće nužno rešiti vibracije koje se prenose kroz zidove i ploču. Zato u stanu treba provesti nekoliko minuta bez razgovora i oslušnuti pod, zidove i uglove prostorija.

Telefon može da upozori na buku, ali nije dokaz

Aplikacija na telefonu može poslužiti kao početna provera, ali njeno očitavanje nije zvanični dokaz da su dozvoljene vrednosti prekoračene. Granice zavise od akustičke zone, perioda dana i uslova merenja.

Foto: Shutterstock

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini predviđa da merenje obavlja ovlašćeno pravno lice. Zato od upravnika treba tražiti postojeće izveštaje o merenju, ako su se stanari ranije žalili na rad lokala.

Od upravnika i komšija tražite ono što prodavac možda prećuti

Pre kapare pregledajte zapisnike stambene zajednice i raspitajte se da li je bilo prijava zbog mirisa, buke ili vibracija. Razgovarajte sa stanarima iznad i pored lokala, jer oni mogu znati da li se problem pojavljuje samo vikendom, tokom leta ili u određenom delu dana.

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa među nedozvoljenim uticajima na susedne nepokretnosti navodi dim, neprijatne mirise, čađ, potrese, buku i otpadne vode kada prelaze uobičajenu meru ili prouzrokuju znatniju štetu. Ipak, naknadno dokazivanje i otklanjanje smetnji može biti dugotrajnije od njihove provere pre kupovine.