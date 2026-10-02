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Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je kupovinom novoizdatih akcija u vrednosti do 64 miliona evra stekla udeo od 5% u vlasničkoj strukturi AikGroup, jedne od najbrže rastućih bankarskih grupacija u jugoistočnoj Evropi.



Cilj ove investicije je podrška širenju poslovanja i dodatnom jačanju pozicije AikGroup u regionu Jugoistočne Evrope kroz akvizicije i organski rast. EBRD će imenovati svog predstavnika u Odboru direktora grupe, čime će se dodatno unaprediti korporativno upravljanje i pružiti podrška strateškom odlučivanju u međunarodnom širenju.



AikGroup, koja je pod nadzorom Evropske centralne banke (ECB) i u vlasništvu Aleksandra Kostića, ima svoje članice u Srbiji (AikBank, AikLeasing i MV Investment), Sloveniji (Gorenjska Banka i GB Leasing) i Crnoj Gori (Hipotekarna Banka). Grupa je prethodnih godina brzo rasla kroz niz akvizicija i danas ima portfolio od preko 800.000 klijenata i upravlja ukupnom aktivom vrednom više od 10 milijardi evra. Cilj grupe je da u narednih tri do pet godina poveća ukupnu aktivu na 20 milijardi evra, pomoću akvizicija i nastavka organskog rasta širom regiona.



Fransis Malig, izvršni direktor za finansijske institucije u EBRD, izjavio je: „Snažne regionalne bankarske grupe sa transparentnim poslovanjem imaju važnu ulogu u unapređenju korporativnog upravljanja bankarskog sektora, kao i u podršci rastu privatnog sektora i ekonomskoj integraciji. Ovom investicijom EBRD podržava viziju AikGroup da izgradi vodeću regionalnu bankarsku grupaciju, koja unapređuje standarde korporativnog upravljanja i pruža podršku razvoju digitalnih kapaciteta i jačanju otpornost na klimatske rizike i sajber pretnje. Radujemo se saradnji sa AikGroup, koja će omogućiti dalje širenje i nove prilike za građane i kompanije.“

Foto: Mirko Nahmijas/Mirko Nahmijas



Razvan Munteanu, predsednik Izvršnog odbora AikGroup, izjavio je: „Veliko nam je zadovoljstvo što je EBRD novi akcionar AikGroup. Ovo strateško partnerstvo za nas predstavlja potvrdu strategije i ambicije da izgradimo vodeću finansijsku grupaciju u regionu Jugoistočne Evrope i da stvaramo dugoročnu vrednost na tržištima na kojima poslujemo. Takođe, ovo je potvrda napretka koji je grupa ostvarila u primeni najviših standarda u poslovanju. Kombinacija regionalnog prisustva i stručnosti AikGroup sa globalnim iskustvom EBRD-a, omogućava bržu ekonomsku tranziciju regiona, dok će investicija EBRD-a podržati dalje širenje na tržišta i povećanje operativne efikasnosti.“



Projekat će takođe dodatno učvrstiti visoke standarde korporativnog upravljanja, dok će imenovanje EBRD predstavnika u Odbor direktora doneti dodatno međunarodno iskustvo iz finansijske industrije. Zahvaljujući ovoj investiciji, AikGroup će moći da koristi tehničku podršku u različitim oblastima, uključujući sajber bezbednost i upravljanje podacima, u skladu sa zahtevima EU standardima i regulativom.



Uključivanjem EBRD u vlasničku strukturu grupe, AikGroup se obavezala da će dalje razvijati i sprovoditi plan za klimatsku tranziciju usklađen sa ciljevima Pariskog sporazuma. Plan će podržati integrisanje klimatskih aspekata u upravljanje, strategiju, upravljanje rizicima i prakse objavljivanja informacija širom grupe i njenih zavisnih društava.



Ova transakcija je deo EBRD Strategije za finansijski sektor, i usklađena je sa pristupom Banke za ubrzavanje digitalne tranzicije, uz istovremenu podršku razvoju konkurentnog, dobro upravljanog i otpornog bankarskog sektora širom Zapadnog Balkana.

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O AikGroup

AikGroup je rastuća bankarska grupa, sa više od 3.000 zaposlenih, koja pruža širok spektar relevantnih finansijskih rešenja svim kategorijama klijenata. Grupu čine sledeće članice: AikBank, AikLeasing i MV Investment u Srbiji, Gorenjska banka i GB Leasing u Sloveniji i Hipotekarna banka u Crnoj Gori. Na dan 31. decembar 2025. godine, portfolio AikGroup obuhvatao je više od 10 milijardi EUR ukupne aktive, uz snažnu kapitalnu bazu od 1,4 milijardi EUR.